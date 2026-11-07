HRVATSKA NEMA LEKOVA NA ZALIHAMA: Žitarica ima za 60 dana, ali medicinski materijal i dalje fali

U HRVATSKOJ bi, u slučaju vanredne situacije, žitarica bilo dovoljno za sve za 60 dana, ali lekova ponovo nema na zalihama, uprkos zakonskoj obavezi da se i oni obezbede, prenosi danas Hina.

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Zakonom o strateškim robnim zalihama iz 2022. godine, obuhvat strateških robnih zaliha proširen je i na lekove, vakcine i medicinski materijal, ali njih prošle godine, kao ni prethodnih godina, na zalihama nije bilo, pokazuje Izveštaj o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2025. godinu.

Ministarstvo privrede se u odgovoru Hini poziva na potrebu usklađivanja propisa koji uređuju njihovu nabavku, skladištenje i distribuciju.

"Njihova nabavka, skladištenje i distribucija podležu posebnim zakonskim uslovima, posebno u pogledu dozvola za promet lekova i medicinskih proizvoda. Sprovođenje nabavke u okviru strateških robnih zaliha stoga je povezano sa potrebom usklađivanja zakonodavnog okvira sa tim zahtevima. Potreba usklađivanja zakonodavnog okvira sa tim zahtevima određuje mogućnosti sprovođenja nabavke, pri čemu je stanje predmetnih zaliha i tokom 2026. godine ostalo nepromenjeno", odgovaraju iz Ministarstva.

Međutim, napominju da se, u slučaju velikih nepogoda i drugih vanrednih okolnosti, lekovi mogu nabavljati po hitnom postupku i distribuirati preko ovlašćenih zdravstvenih službi.

Robne zalihe se prave se u svrhu obezbeđivanja osnovne opskrbljenosti stanovništva Hrvatske u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti u vanrednim okolnostima, uključujući velike prirodne nepogode i katastrofe. Utvrđuju se godišnjim bilansom i ne mogu se koristiti za otklanjanje poremećaja i nestabilnosti na tržištu države, a čuvaju se na 357 tajnih lokacija.

"Zalihe su planirane na temelju racionalne potrošnje 200.000 stanovnika tokom 60 dana, zaliha žitarica za celokupno stanovništvo tokom 60 dana kao i opreme za zbrinjavanje 50.000 stanovnika", navode iz Ministarstva, koje je sačinilo izveštaj.

Vrednost strateških robnih zaliha krajem 2025. iznosila je 93 miliona evra, što je 6,9 odsto više nego godinu pre, navodi se u izveštaju. Evropska komesarka za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Hadža Lahbib predstavila je ranije ove sedmice nove smernice za bolju pripremu građana Evropske unije za vanredne situacije i katastrofe, što uključujuje pripremu zaliha hrane, vode i osnovnih potrepština koje su dovoljne za preživljavanje tokom prva tri dana dok ne stigne organizovana pomoć javnih službi.

(Tanjug)