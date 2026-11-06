TRAMP OTVORENO STAO U ODBRANU MOSKVE: I Rusija gubi civile, ovo krvoproliće mora da se završi

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je da su SAD i Rusija blizu postizanja "velikog, divnog dogovora" koji bi se odnosio ne samo na Ukrajinu, već i na celu Evropu.

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Tramp je otkrio da se sastao sa glavnim pregovaračem Kremlja u Beloj kući, ali ne i sa ukrajinskim predstavnicima.

Njegova najava mogla bi da izazove ozbiljnu zabrinutost u Kijevu i evropskim prestonicama jer sugeriše da Vašington ponovo razgovara sa Moskvom o budućnosti Ukrajine bez učešća ukrajinskih predstavnika.

Na pitanje novinara da li je pokrenuo pitanje Putinovih napada na ukrajinske civile tokom sastanka sa ruskim izaslanikom, uključujući napade na stambene zgrade, autobuse i škole, Tramp je odgovorio potvrdno, ali je odmah istakao ruske civilne žrtve.

- Jesam, a takođe pominjem šta se dešava sa druge strane, jer druga strana ubija, mnogi ljudi umiru. Dve strane zajedno gube 25.000 ljudi mesečno. Postavljam to pitanje na obe strane. Znate, i Rusija gubi civile. To je krvoproliće i mora da se završi. Mislim da ćemo to uskoro završiti - rekao je Tramp.

Here's the full 2 minute clip where Trump says he met today with a top Putin crony, adds that a Russia-Ukraine deal will involve "all of Europe," admits he didn't meet with the Ukrainian delegation, then downplays Russia's ongoing atrocities in Ukraine, claiming "Russia is losing civilians also" — Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2026

Ukrajina počinje da napada civilnu infrastrukturu

Ukrajina je poslednjih meseci proširila napade na civilnu infrastrukturu na ruskoj teritoriji, nakon što je godinama uglavnom izbegavala takve operacije.

Međutim, napadi Ukrajine su uglavnom fokusirani na energetsku infrastrukturu, data centre i skladišta koja igraju važnu ulogu u ruskim ratnim naporima.

Nasuprot tome, ruska vojska često napada ukrajinske stambene zgrade, škole i druge civilne zgrade tokom rata.

U ruskom napadu poginule 43 osobe

U ponedeljak se dogodio napad u selu Kamišuvaha u regionu Zaporožja, koje je već jedan od najsmrtonosnijih ruskih udara od početka sveobuhvatne invazije pre četiri i po godine.

Do sada su iz ruševina izvučena 43 tela, dok se traže još 33 osobe.

Ruske snage su u ponedeljak ujutro izvele nekoliko vazdušnih udara u Kamišuvahi.

Prva je bila školska zgrada u kojoj su se okupili lokalni stanovnici da preuzmu humanitarnu pomoć.

This is the last footage of their lives. Komyshuvakha, Ukraine. Police bodycam footage shows officers and local residents taking shelter in a basement from russian guided bombs. None of them survived. The camera kept recording until the very end. https://t.co/KuE3YqbAxr — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) November 4, 2026

Jedna od korišćenih bombi bio je FAB-3000, težak tri tone, koji sadrži više od hiljadu kilograma eksploziva i ima radijus razarajuće akcije do 250 metara.

Strahuje se da je većina nestalih takođe ubijena.

Nakon prvog bombardovanja, ruske snage su, prema Zelenskom, bacile još devet vazdušnih bombi u sklonište gde su ljudi pokušavali da pronađu sklonište.

Ukrajinski predsednik opisao je napad kao "izuzetno užasan" i tvrdio da je pokazao da Rusija ne želi da smiri sukob.

- Ruske snage nisu mogle da ne znaju da lokalni stanovnici koji su boravili u Kamišuvahi svake nedelje dobijaju humanitarnu pomoć - rekao je Zelenski.

Dva spasioca i vojna medicinska sestra

Prema ukrajinskoj državnoj službi za vanredne situacije, spasioci i policija stigli su na mesto napada kada se pojavila pretnja od novog bombardovanja.

Spasilačke ekipe su se sklonile u bezbednost, ali su ruske snage ponovo napale isto područje.

Među poginulima su dva 44-godišnja spasioca, Denis Konovalenko i Aleksij Suščevski, potvrdila je i ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

U napadu je ubijena i 53-godišnja vojni tehničar Oleksandar Zarjaščuk iz Žitomira.

Zarjaščuk je vojni bolničar od 2024. godine.

Kada su prve bombe pale na selo, bio je u blizini i odmah požurio da pomogne ranjenima.

Njegova ćerka, Aleksandra Vaskivska, rekla je da je nakon napada pokušavala da stupi u kontakt sa svojim ocem.

- Počela sam da pišem svom ocu, ali on nije odgovorio - rekla je.

- A onda sam videla snimak svog oca u skloništu u poslednjim minutima pre drugog napada. Viđen je kako dolazi tamo sa drugim ljudima - dodala je ona.

(Index.hr)

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