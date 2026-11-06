IVAN KECOJEVIĆ: Pad forme Eibara neće proći bez kazne

* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje Španiju 2

Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

MOJ TIP

petak,

KASTELjON - EIBAR 1

subota,

BURGOS - SELTA B 1

Kadiz - Ovijedo 0-2

Korodba - Sequta 1

Leganes - Albasete 1

nedelja,

Granada - Tenerife 1

Andora - Majorka GG

Đirona - Almerija GG

LAS PALMAS - ELDENSE TimI2+

Hihon - Valjadolid GG

ponedeljak,

Sabadel - Sosijedad B 3+

Kasteljon ima kvalitet za sam vrh tabele i zato ne bi smeo da propusti i ne kazni pad forme Eibara. Burgos je prava domaćinska ekipa. Na mestu gde osvojio većinu ovosezonskih bodova, ne bi trebalo da prekine uspešan niz ni protiv tima koji je filijala Selte.

Las Palmas se na teškom gostovanju Ovijedu nadavao golova (3:2). Lepršavu i efikasnu igru od domaćina treba očekivati da ponovi i u narednom meču sa Eldenseom.