IVAN KECOJEVIĆ: Pad forme Eibara neće proći bez kazne
* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje Španiju 2
MOJ TIP
petak,
KASTELjON - EIBAR 1
subota,
BURGOS - SELTA B 1
Kadiz - Ovijedo 0-2
Korodba - Sequta 1
Leganes - Albasete 1
nedelja,
Granada - Tenerife 1
Andora - Majorka GG
Đirona - Almerija GG
LAS PALMAS - ELDENSE TimI2+
Hihon - Valjadolid GG
ponedeljak,
Sabadel - Sosijedad B 3+
Kasteljon ima kvalitet za sam vrh tabele i zato ne bi smeo da propusti i ne kazni pad forme Eibara. Burgos je prava domaćinska ekipa. Na mestu gde osvojio većinu ovosezonskih bodova, ne bi trebalo da prekine uspešan niz ni protiv tima koji je filijala Selte.
Las Palmas se na teškom gostovanju Ovijedu nadavao golova (3:2). Lepršavu i efikasnu igru od domaćina treba očekivati da ponovi i u narednom meču sa Eldenseom.
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