Tip fudbal

Tip predlaže Ligu Evrope

О.М.

05. 11. 2026. u 11:02 >> 11:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Večeras se nastavlja Liga Evrope, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od istih.

Тип предлаже Лигу Европе

Credit: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Liga Evrope 

18.45 Milan - Ferencvaroš 1 (1.35)
18.45 Sparta Prag - Bornmut 2 (1.53)
21.00 Šturm - Celje 1 (1.55)
21.00 Benfika - Leh 1 (1.16)
21.00 Seltik - Bešiktaš GG (1.45)

Ukupna kvota: 5.38

Milan i Benfika imaju kvalitet da iskoriste domaći teren. Bornmut je dobio sva tri dosadašnja evropska meča, pa verujemo da će i u Pragu opravdati ulogu prvog favorita takmičenja. Šturm bi trebalo da iskoristi slabosti Celja, dok od Seltika i Bešiktaša očekujemo otvoreniju utakmicu.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DUEL DAVLJENIKA: Pobede su retkost, ali golovi svakodnevica
Tip fudbal

0 0

DUEL DAVLJENIKA: Pobede su retkost, ali golovi svakodnevica

Valansijen i Orlean dočekuju međusobni okršaj u nezavidnoj situaciji. Pobede su im postale prava retkost, bodovi se teško osvajaju, a pogled na tabelu dovoljno govori o tome koliko je sezona razočaravajuća za oba kluba. Ipak, upravo u njihovim slabostima krije se nešto što ovu utakmicu čini zanimljivom za kladioce.

05. 11. 2026. u 09:58

Politika
Tenis
Fudbal
ZIMNICA OD CVEKLE: Jedan trik čuva boju i čvrstinu, a tajna je u pravilnom kuvanju

ZIMNICA OD CVEKLE: Jedan trik čuva boju i čvrstinu, a tajna je u pravilnom kuvanju