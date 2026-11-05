Forma i kvote ne govore isto: bod ili sva tri idu u Republiku Srpsku
Banjalučki Borac gostuje švedskom Mjelbiju sa ozbiljnim razlozima za optimizam.
Iako domaćin ima prednost svog terena, trenutna forma dva tima govori da predstavnik Republike Srpske ima čemu da se nada, a osvajanje bar jednog boda deluje kao sasvim dostižan cilj.
Mjelbi je u poslednjih pet utakmica ostvario samo jednu pobedu, uz skromna tri postignuta i pet primljenih golova. Šveđani u Ligi konferencije u proseku postižu 1,5 golova po meču, a primaju 0,5, ali remi protiv gruzijske Iberije 1999 pokazuje da imaju problema da dobijene utakmice privedu kraju.
S druge strane, Borac je uhvatio odličan ritam. Banjalučani su nanizali četiri pobede, postigli deset golova i primili samo dva. Posebno ohrabruje trijumf nad finskim KuPS-om od 2:0 u Ligi konferencije, gde Borac u proseku postiže 2,3 gola po utakmici.
U prva dva kola Lige konferencije Mjelbi je osvojio četiri, a Borac tri boda, pa bi pozitivan rezultat u Švedskoj bio veoma važan za nastavak borbe za plasman u nokaut fazu. Banjalučani su već pokazali da mogu da se nose sa ozbiljnim evropskim rivalima, a sada imaju priliku da to potvrde i na gostujućem terenu.
Mjelbi jeste nezgodan protivnik, ali daleko od nepobedivog, a Borac ima i formu i samopouzdanje da iz Švedske donese bar bod, možda i sva tri.
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