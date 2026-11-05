Forma i kvote ne govore isto: bod ili sva tri idu u Republiku Srpsku

Banjalučki Borac gostuje švedskom Mjelbiju sa ozbiljnim razlozima za optimizam.

Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Iako domaćin ima prednost svog terena, trenutna forma dva tima govori da predstavnik Republike Srpske ima čemu da se nada, a osvajanje bar jednog boda deluje kao sasvim dostižan cilj.

Mjelbi je u poslednjih pet utakmica ostvario samo jednu pobedu, uz skromna tri postignuta i pet primljenih golova. Šveđani u Ligi konferencije u proseku postižu 1,5 golova po meču, a primaju 0,5, ali remi protiv gruzijske Iberije 1999 pokazuje da imaju problema da dobijene utakmice privedu kraju.

S druge strane, Borac je uhvatio odličan ritam. Banjalučani su nanizali četiri pobede, postigli deset golova i primili samo dva. Posebno ohrabruje trijumf nad finskim KuPS-om od 2:0 u Ligi konferencije, gde Borac u proseku postiže 2,3 gola po utakmici.

U prva dva kola Lige konferencije Mjelbi je osvojio četiri, a Borac tri boda, pa bi pozitivan rezultat u Švedskoj bio veoma važan za nastavak borbe za plasman u nokaut fazu. Banjalučani su već pokazali da mogu da se nose sa ozbiljnim evropskim rivalima, a sada imaju priliku da to potvrde i na gostujućem terenu.

Mjelbi jeste nezgodan protivnik, ali daleko od nepobedivog, a Borac ima i formu i samopouzdanje da iz Švedske donese bar bod, možda i sva tri.

Naš tip: X2 (1,67)

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