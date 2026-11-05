ULOG JE VELIKI: Niko ne želi da rizikuje previše

Samo bod razdvaja Rubio Nju i Sportivo Lukeno od još neprijatnijeg položaja na tabeli paragvajske Klausure. Oba tima su posle 17 kola sakupila po 16 bodova, a njihov međusobni duel mogao bi značajno da utiče na rasplet borbe u donjem delu tabele.

DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia

Oba tima imaju razloga da budu oprezna, a značaj bodova nameće pitanje koliko će treneri biti spremni da rizikuju i krenu po sva tri boda.

U takvim okolnostima ne treba očekivati bezglave napade i mnogo prostora pred golmanima. Mnogo je verovatnije da će ekipe najpre nastojati da zatvore prilaze sopstvenom golu, sačuvaju disciplinu i sačekaju grešku protivnika.

Rubio Nju i Sportivo Lukeno ulaze u ovaj duel sa potpuno istim brojem bodova. Posle 17 kola paragvajske Klausure oba tima imaju po 16 bodova i nalaze se u donjem delu tabele, daleko od borbe za vrh. Rubio Nju je deseti, a Lukeno deveti, pa je jasno da ovaj susret ima posebnu težinu za oba rivala.

Domaćin je u prošlom kolu iznenadio Sportivo Trinidense pobedom od 4:2 u gostima, čime je prekinuo niz od tri utakmice bez trijumfa. Ipak, to ne menja činjenicu da Rubio Nju igra prilično neujednačeno. Lukeno je u još težoj situaciji, pošto je izgubio četiri od poslednjih pet prvenstvenih utakmica, a na dva najsvežija nastupa nije postigao ni gol.

Zanimljivo je da su se ovi rivali već sastali dva puta ove godine. Rubio Nju je u martu slavio u gostima sa 1:0, dok je majski okršaj završen bez golova. Lukeno se revanširao u avgustu pobedom od 2:1, pa ni međusobni rezultati ne ukazuju na izrazitu prednost bilo koje ekipe.

Iako su bodovi preko potrebni i jednima i drugima, upravo bi njihova važnost mogla da utiče na oprezniji pristup. Rubio Nju neće želeti da pokvari utisak posle poslednje pobede, dok bi Lukeno novim porazom dodatno produbio krizu. Zato očekujemo dosta borbe na sredini terena, malo rizikovanja i utakmicu u kojoj bi na kraju oba trenera mogla da se zadovolje bodom.

Naš tip: X (kvota 3,30)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja