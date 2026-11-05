Tip fudbal

Tip predlaže Ligu konferencije

О.М.

05. 11. 2026. u 11:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Večeras se nastavlja Liga konferencije, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od istih.

Тип предлаже Лигу конференције

Krzysztof Porebski / imago sportfotodienst / Profimedia

Liga konferencije 

18.45 Atalanta - Kairat 1 (1.18)
18.45 Linkoln - Hajduk 2 (1.39)
21.00 Panatinaikos - CSKA Sofija 1 (1.47)
21.00 Monako - Nordšeland 1 (1.44)
21.00 Tvente - Pafos 1 (1.33)

Ukupna kvota: 4.62

Panatinaikos je u odličnoj formi, sa devet pobeda u poslednjih deset utakmica.

Atalanta ima veliku prednost u kvalitetu nad Kairatom, a Hajduk bi trebalo da iskoristi razliku u klasi protiv Linkolna.

Monako je ubedljivo savladao Frajburg u prošlom kolu, dok Tvente ima dobru priliku da na svom terenu osvoji sva tri boda.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DUEL DAVLJENIKA: Pobede su retkost, ali golovi svakodnevica
Tip fudbal

0 0

DUEL DAVLJENIKA: Pobede su retkost, ali golovi svakodnevica

Valansijen i Orlean dočekuju međusobni okršaj u nezavidnoj situaciji. Pobede su im postale prava retkost, bodovi se teško osvajaju, a pogled na tabelu dovoljno govori o tome koliko je sezona razočaravajuća za oba kluba. Ipak, upravo u njihovim slabostima krije se nešto što ovu utakmicu čini zanimljivom za kladioce.

05. 11. 2026. u 09:58

Politika
Tenis
Fudbal
ZIMNICA OD CVEKLE: Jedan trik čuva boju i čvrstinu, a tajna je u pravilnom kuvanju

ZIMNICA OD CVEKLE: Jedan trik čuva boju i čvrstinu, a tajna je u pravilnom kuvanju