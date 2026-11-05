Tip predlaže Ligu konferencije

Večeras se nastavlja Liga konferencije, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od istih.

Krzysztof Porebski / imago sportfotodienst / Profimedia

Liga konferencije 18.45 Atalanta - Kairat 1 (1.18)

18.45 Linkoln - Hajduk 2 (1.39)

21.00 Panatinaikos - CSKA Sofija 1 (1.47)

21.00 Monako - Nordšeland 1 (1.44)

21.00 Tvente - Pafos 1 (1.33) Ukupna kvota: 4.62

Panatinaikos je u odličnoj formi, sa devet pobeda u poslednjih deset utakmica.

Atalanta ima veliku prednost u kvalitetu nad Kairatom, a Hajduk bi trebalo da iskoristi razliku u klasi protiv Linkolna.

Monako je ubedljivo savladao Frajburg u prošlom kolu, dok Tvente ima dobru priliku da na svom terenu osvoji sva tri boda.

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