Vreme je da Dušan Vlahović proradi u Evropi

Dušan Vlahović mogao bi da bude jedna od glavnih figura duela Seltika i Bešiktaša u Ligi Evrope.

FOTO: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski napadač ima priliku da pokaže kvalitet na jednom od najneugodnijih gostovanja u evropskom fudbalu, gde domaći navijači od prvog do poslednjeg minuta prave ogroman pritisak na protivnika.

Seltik će pred svojom publikom pokušati da nametne visok tempo, napadne od samog početka i iskoristi podršku sa tribina. Međutim, takav pristup ostavlja prostor iza odbrane, a upravo bi Vlahović mogao da bude najveća opasnost po gol škotskog velikana.

Vlahović u Glazgov dolazi u dobroj golgeterskoj formi. Sa sedam pogodaka najbolji je strelac Bešiktaša u turskom prvenstvu, a zatresao je mrežu i minulog vikenda protiv Kasimpaše. Ipak, u Ligi Evrope još čeka prvenac, pa će večerašnji susret biti nova prilika da prekine taj post.

Turski velikan ima dovoljno napadačkog kvaliteta da odgovori na pritisak domaćina. Leandro Trosar i Vaclav Černi mogu da stvore prostor za srpskog reprezentativca, čija bi realizacija mogla da bude presudna.

Seltik ima problema u odbrani, ali pred svojim navijačima teško da će se zadovoljiti čuvanjem gola. Zato očekujemo šanse na obe strane, a Vlahovićev gol bio bi dodatni razlog za zadovoljstvo ljubitelja fudbala u Srbiji.

Naš tip: GG (1,47)

Vredi pokušati: Dušan Vlahović postiže gol (2,30)







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