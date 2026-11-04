OD NASTAVNIKA, DO MILIJARDERA: Senzacija koja trese svet, ušao u krug najbogatijih zahvaljujući ovome (FOTO)

BIVŠI nastavnik u osnovnoj školi ušao je u krug milijardera u Kini nakon što je njegova kompanija, koja prodaje lepljive trake i druge lepljive proizvode tehnološkim gigantima, izašla na berzu.

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Majkl Maj, predsednik i izvršni direktor kompanije "Crown New Materials Technology", u utorak se pridružio elitnom društvu najbogatijih ljudi, nakon što je njegova firma, proizvođač vezivnih sredstava za velike brendove poput "Tesle" i "Epla" – debitovala na berzi u Šenženu.

Prema podacima berze u Šenženu, druge po veličini berze u kontinentalnoj Kini, vrednost akcija skočila je za čak 787 odsto: sa 16,98 juana (2,55 dolara) po akciji, koliko je iznosila prilikom inicijalne ponude, do maksimalnih 150,58 juana (22,57 dolara) po akciji u jednom trenutku trgovanja.

Kako navode mediji, Majkl Maj, australijski državljanin sa stalnim boravkom u Hongkongu, poseduje bogatstvo procenjeno na 2,5 milijarde dolara, što se zasniva na njegovom vlasničkom udelu u pomenutoj kompaniji.

Ovaj šezdesetdvogodišnjak je, prema navodima, bio nastavnik u osnovnoj školi u gradu Džongšan, na jugu Kine, gde se nalazi sedište kompanije, osnovane 2000. godine.

Foto: Chen Zhonghao/Xinhua via AP

Njegova sestra, šezdesetčetvorogodišnja Mai Huisija, koja obavlja funkciju potpredsednice, takođe je ušla u krug milijardera, prema pisanju medija, njen udeo joj je doneo bogatstvo od dve milijarde dolara.

U sredu ujutru, vrednost akcija je pala na oko 77 juana (12 dolara) po akciji, nakon što je dan ranije dostigla vrhunac, što je navelo kompaniju da u svom saopštenju pozove investitore da "ulažu racionalno".

Prema podacima sa svog veb-sajta, kompanija koja poseduje četiri proizvodna pogona u Kini i jedan u Vijetnamu, specijalizovana je za proizvode koji služe za spajanje komponenti u širokom spektru robe široke potrošnje: od krovova na vozilima do poluprovodnika u pametnim telefonima.

Kineska berzanska tržišta su poslednjih meseci pretrpela udarac, usled slabe potrošnje stanovništva i zabrinutosti zbog mogućeg pucanja "balona" u sektoru veštačke inteligencije.

Nakon što su u junu dostigli vrhunac, ključni kineski indeksi pali su za više od 20 odsto, čime su ušli u zonu takozvanog "medveđeg tržišta" (period dugotrajnog pada cena).

Kako navode podaci jedne novinske agencije, Peking je pre dve nedelje reagovao ubrizgavanjem 19 milijardi dolara u investicione fondove kojima se trguje na berzi (ETF-ove).

Bila je to najveća intervencija još od početka 2025. godine, kada je ofanziva predsednika SAD Donalda Trampa, sprovedena kroz uvođenje carina, izazvala ozbiljne poremećaje na globalnim tržištima.

(CNN)

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