OD NASTAVNIKA, DO MILIJARDERA: Senzacija koja trese svet, ušao u krug najbogatijih zahvaljujući ovome (FOTO)
BIVŠI nastavnik u osnovnoj školi ušao je u krug milijardera u Kini nakon što je njegova kompanija, koja prodaje lepljive trake i druge lepljive proizvode tehnološkim gigantima, izašla na berzu.
Majkl Maj, predsednik i izvršni direktor kompanije "Crown New Materials Technology", u utorak se pridružio elitnom društvu najbogatijih ljudi, nakon što je njegova firma, proizvođač vezivnih sredstava za velike brendove poput "Tesle" i "Epla" – debitovala na berzi u Šenženu.
Prema podacima berze u Šenženu, druge po veličini berze u kontinentalnoj Kini, vrednost akcija skočila je za čak 787 odsto: sa 16,98 juana (2,55 dolara) po akciji, koliko je iznosila prilikom inicijalne ponude, do maksimalnih 150,58 juana (22,57 dolara) po akciji u jednom trenutku trgovanja.
Kako navode mediji, Majkl Maj, australijski državljanin sa stalnim boravkom u Hongkongu, poseduje bogatstvo procenjeno na 2,5 milijarde dolara, što se zasniva na njegovom vlasničkom udelu u pomenutoj kompaniji.
Ovaj šezdesetdvogodišnjak je, prema navodima, bio nastavnik u osnovnoj školi u gradu Džongšan, na jugu Kine, gde se nalazi sedište kompanije, osnovane 2000. godine.
Njegova sestra, šezdesetčetvorogodišnja Mai Huisija, koja obavlja funkciju potpredsednice, takođe je ušla u krug milijardera, prema pisanju medija, njen udeo joj je doneo bogatstvo od dve milijarde dolara.
U sredu ujutru, vrednost akcija je pala na oko 77 juana (12 dolara) po akciji, nakon što je dan ranije dostigla vrhunac, što je navelo kompaniju da u svom saopštenju pozove investitore da "ulažu racionalno".
Prema podacima sa svog veb-sajta, kompanija koja poseduje četiri proizvodna pogona u Kini i jedan u Vijetnamu, specijalizovana je za proizvode koji služe za spajanje komponenti u širokom spektru robe široke potrošnje: od krovova na vozilima do poluprovodnika u pametnim telefonima.
Kineska berzanska tržišta su poslednjih meseci pretrpela udarac, usled slabe potrošnje stanovništva i zabrinutosti zbog mogućeg pucanja "balona" u sektoru veštačke inteligencije.
Kako navode podaci jedne novinske agencije, Peking je pre dve nedelje reagovao ubrizgavanjem 19 milijardi dolara u investicione fondove kojima se trguje na berzi (ETF-ove).
Bila je to najveća intervencija još od početka 2025. godine, kada je ofanziva predsednika SAD Donalda Trampa, sprovedena kroz uvođenje carina, izazvala ozbiljne poremećaje na globalnim tržištima.
(CNN)
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