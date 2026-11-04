Lep gest Partizana u Valjevu: Najmlađim navijačima podeljeni pokloni (FOTO)

Crno-beli su imali značajnu podršku na gostovanju.

FOTO: FK Partizan

Dolazak fudbalera Partizana u Valjevo posle čak 24 godine izazvao je veliko interesovanje i pomamu ljubitelja sporta u ovom gradu. Zbog toga su i tribine SRC "Krušik" bile pune, a publika je mogla da uživa u efikasnoj utakmici i čak šest pogodaka. Beograđani su na premijeri Kupa Srbije savladali Budućnost sa 5:1 (0:1), ali tek posle preokreta u drugom poluvremenu, čime su obezbedili prolaz u osminu finala.

Inače, pre početka samog duela, crno-belima je uručen prigodan poklon od strane domaćina, a primio ga je kapiten Milan Vukotić. Bila je to uramljena fotografija sa poslednje utakmice ova dva kluba, koja je odigrana još 1983. godine, nakon čega su se i aktuelni prvotimci slikali zajedno i napravili novu uspomenu.

Na tribinama je bio primetan i veliki broj dece, koja su došla da uživo vide i bodre svoje miljenike. Čim je označen kraj meča, mališanima je omogućeno i da uđu na teren, kako bi se fotografisali sa fudbalerima i dobili autograme.

Klub iz Humske je mislio na njih i priredio im je malo iznenađenje. Naime, najmlađim fanovima su podeljeni pokloni, dresovi i suveniri sa motivima Partizana, pa nema sumnje da će svima ovaj dan zauvek ostati u sećanju.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.