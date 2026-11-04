Fudbal

Lep gest Partizana u Valjevu: Najmlađim navijačima podeljeni pokloni (FOTO)

М. З.

04. 11. 2026. u 17:02

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Crno-beli su imali značajnu podršku na gostovanju.

Леп гест Партизана у Ваљеву: Најмлађим навијачима подељени поклони (ФОТО)

FOTO: FK Partizan

Dolazak fudbalera Partizana u Valjevo posle čak 24 godine izazvao je veliko interesovanje i pomamu ljubitelja sporta u ovom gradu. Zbog toga su i tribine SRC "Krušik" bile pune, a publika je mogla da uživa u efikasnoj utakmici i čak šest pogodaka. Beograđani su na premijeri Kupa Srbije savladali Budućnost sa 5:1 (0:1), ali tek posle preokreta u drugom poluvremenu, čime su obezbedili prolaz u osminu finala.

Inače, pre početka samog duela, crno-belima je uručen prigodan poklon od strane domaćina, a primio ga je kapiten Milan Vukotić. Bila je to uramljena fotografija sa poslednje utakmice ova dva kluba, koja je odigrana još 1983. godine, nakon čega su se i aktuelni prvotimci slikali zajedno i napravili novu uspomenu.

Foto: FOTO: FK Partizan

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Na tribinama je bio primetan i veliki broj dece, koja su došla da uživo vide i bodre svoje miljenike. Čim je označen kraj meča, mališanima je omogućeno i da uđu na teren, kako bi se fotografisali sa fudbalerima i dobili autograme.

Klub iz Humske je mislio na njih i priredio im je malo iznenađenje. Naime, najmlađim fanovima su podeljeni pokloni, dresovi i suveniri sa motivima Partizana, pa nema sumnje da će svima ovaj dan zauvek ostati u sećanju.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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