Fudbal

Lučić pred Zvezdin novi evropski izazov: Najvažnije mi je da ispunim zadatke koje trener traži od mene

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

04. 11. 2026. u 17:02

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FUDBALER Crvene zvezde, Vladimir Lučić govorio je o očekivanjima pred utakmicu 3. kola Lige konferencije protiv Inter Eskaldesa.

Лучић пред Звездин нови европски изазов: Најважније ми је да испуним задатке које тренер тражи од мене

FOTO: FK Crvena zvezda

Krilni napadač crveno-belih se trudi da uvek ispuni ono što trener traži od njega.

- Nije bitno na kojoj poziciji igram na terenu, najvažnije mi je da ispunim zadatke koje šef stručnog štaba traži od mene. Najbitnije je da igram. Videćemo kako će sve sutra izgledati na terenu - rekao je Lučić.

Ovaj 24-godišnjak je bio starter i protiv Lugana i protiv Kopenhagena. Na meču sa danskim klubom upisao je i asistenciju. Takođe, odigrao je i poslednja dva prvenstvena duela.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Inter Eskaldes igra se u četvrtak od 18:45 na stadionu "Rajko Mitić".

Tim iz Beograda posle dva kola zauzima 22. poziciju i ima jedan bod. Šampion Andore je na 35. mestu i nema nijedan bod.

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