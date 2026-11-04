JEZIVE SCENE U SRPSKOM FUDBALU! Slavio pobednički gol, pa slomio nogu tokom proslave (VIDEO)
Velika pobeda Omladinca iz Novih Banovaca nad Donjim Sremom ostala je u senci stravične povrede Stefana Stanojevića, koji je slomio nogu tokom proslave odlučujućeg pogotka u utakmici 11. kola Vojvođanske lige Jug, četvrtog ranga srpskog fudbala.
Omladinac je do trijumfa od 3:2 stigao posle dramatičnog susreta u kojem je publika videla čak pet pogodaka i mnogo uzbuđenja. Domaći tim je tri puta dolazio do vođstva, dok su gosti u dva navrata uspevali da se vrate u utakmicu.
Kada se činilo da će duel biti odlučen remijem, usledila je završnica za pamćenje. Posle kornera nastala je velika gužva u kaznenom prostoru, a Žakula se najbolje snašao i pogodio za konačnih 3:2. Usledilo je veliko slavlje domaćih fudbalera, koji su na spektakularan način stigli do sva tri boda.
Međutim, euforija je vrlo brzo prerasla u zabrinutost.
Tokom proslave pobedničkog gola Stefan Stanojević doživeo je tešku povredu. U jednom trenutku se okliznuo, dok mu je kopačka ostala zaglavljena u zemlji. Zbog nezgodnog položaja i izvrtanja noge došlo je do preloma.
Tako je jedan od najlepših trenutaka za Omladinac u ovoj utakmici dobio izuzetno bolan epilog. Umesto da se pobeda pamti samo po velikom preokretu i dramatičnoj završnici, u centru pažnje našla se nesreća koja je zasenila sportski rezultat.
Upozorenje: Video-snimak prikazuje tešku sportsku povredu. Gledanje je na sopstvenu odgovornost.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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