VENS OTKRIO RAZLOG PORAZA: Rat u Iranu koštao republikance Kongresa
POTPREDSEDNIK SAD Džej Di Vens direktno je okrivio rat u Iranu za katastrofalne rezultate republikanaca na izborima za Kongres na sredini predsedničkog mandata.
"Razlog zbog kojeg smo izgubili jeste rat. I sam predsednik je to rekao sinoć", napisao je Vens u opširnoj objavi na društvenoj mreži Iks, čime se implicitno distancirao od predsednika Donalda Trampa i njegove političke agende.
"Ako želite da tvrdite da je to bilo vredno toga, da je gubitak Senata u narednih šest godina bio vredan toga, onda to i učinite. Tvrdite da je to bila cena koju je vredelo platiti. Slažete se ili ne slažete, ali to je barem iskreno", rekao je on.
"Ali svi znaju zašto smo izgubili. I svaki iskren razgovor o tome kuda dalje moramo da krenemo mora da počne od toga", dodao je Vens.
Potpredsednik je naveo da postoje i drugi razlozi za izborne gubitke Republikanske stranke, ukazujući na troškove života i odnose Sjedinjenih Američkih Država sa Izraelom.
"Jedan od stručnjaka za istraživanje javnog mnjenja, čije mišljenje veoma cenim, rekao mi je da naše poruke o ekonomiji nisu bile dovoljno ubedljive u završnici kampanje. Siguran sam da je to tačno", napisao je on.
Vens je takođe priznao da je imao loš predosećaj uoči utorka uveče.
"Imao sam negativan osećaj pred utorak, ali čak sam i ja bio šokiran ovim rezultatima".
Tramp je nagovestio da je rat odigrao određenu ulogu, ali je nastavio da brani sukob koji je sam započeo.
"Mislim da je jedan deo razloga bio Iran, ali istovremeno su ljudi razumeli značaj onoga što sam uradio u vezi sa Iranom", rekao je on u telefonskom razgovoru za Foks njuz.
(Telegraf)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Tramp: Odveo sam hrišćane u obećanu zemlju (video)
03. 11. 2026. u 08:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)