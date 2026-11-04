VENS OTKRIO RAZLOG PORAZA: Rat u Iranu koštao republikance Kongresa

POTPREDSEDNIK SAD Džej Di Vens direktno je okrivio rat u Iranu za katastrofalne rezultate republikanaca na izborima za Kongres na sredini predsedničkog mandata.

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"Razlog zbog kojeg smo izgubili jeste rat. I sam predsednik je to rekao sinoć", napisao je Vens u opširnoj objavi na društvenoj mreži Iks, čime se implicitno distancirao od predsednika Donalda Trampa i njegove političke agende.

"Ako želite da tvrdite da je to bilo vredno toga, da je gubitak Senata u narednih šest godina bio vredan toga, onda to i učinite. Tvrdite da je to bila cena koju je vredelo platiti. Slažete se ili ne slažete, ali to je barem iskreno", rekao je on.

"Ali svi znaju zašto smo izgubili. I svaki iskren razgovor o tome kuda dalje moramo da krenemo mora da počne od toga", dodao je Vens.

Vance reacts to midterm bloodbath: “The reason we lost is the war. Everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there.” https://t.co/y0kTW53AOC — TheBlaze (@theblaze) November 4, 2026

Potpredsednik je naveo da postoje i drugi razlozi za izborne gubitke Republikanske stranke, ukazujući na troškove života i odnose Sjedinjenih Američkih Država sa Izraelom.

"Jedan od stručnjaka za istraživanje javnog mnjenja, čije mišljenje veoma cenim, rekao mi je da naše poruke o ekonomiji nisu bile dovoljno ubedljive u završnici kampanje. Siguran sam da je to tačno", napisao je on.

Vens je takođe priznao da je imao loš predosećaj uoči utorka uveče.

"Imao sam negativan osećaj pred utorak, ali čak sam i ja bio šokiran ovim rezultatima".

Tramp je nagovestio da je rat odigrao određenu ulogu, ali je nastavio da brani sukob koji je sam započeo.

"Mislim da je jedan deo razloga bio Iran, ali istovremeno su ljudi razumeli značaj onoga što sam uradio u vezi sa Iranom", rekao je on u telefonskom razgovoru za Foks njuz.

(Telegraf)

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