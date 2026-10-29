Borba za vrh i taktičko nadmudrivanje: I tradicija kaže - "IKS"

Sporting Kristal dočekuje Alijansu iz Lime u susretu peruanske Primere, a mi smo vam proipremili analizu ove utakmice i predlog za klađenje.

FOTO: ERNESTO BENAVIDES / AFP / Profimedia

Domaćin igra veoma dobro i nalazi se na četvrtom mestu na tabeli sa 25 bodova iz 13 utakmica.

Iako je u poslednjem kolu poražen na gostovanju Kusku rezultatom 3:1, domaćin je prethodno vezao četiri pobede. Napad funkcioniše veoma dobro, što potvrđuje gol-razlika 26:15. Na svom terenu ekipa igra ofanzivno, preuzima inicijativu i nastoji da kontroliše dešavanja na terenu.

Alijansa Lima je direktan rival u borbi za vrh i zauzima sedmo mesto sa istim brojem bodova posle 13 odigranih utakmica.

Gosti su u prethodnom periodu beležili promenljive rezultate. Izgubili su od Palestina, ali su savladali Kusko, Grau i Mokeguu. Gol-razlika 20:12 pokazuje da se ekipa oslanja na čvrstu odbranu i disciplinovanu igru, dok u napadu nastoji da maksimalno iskoristi stvorene prilike.

Očekuje nas derbi dve ekipe sa istim brojem bodova, koje žele da se uključe u borbu za sam vrh tabele.

Ulog je veliki, pa bi oprez i taktičko nadmudrivanje mogli da obeleže susret, uz malo prostora za rizik. I tradicija upućuje na neizvesnu utakmicu, pošto su poslednja četiri međusobna duela završena nerešenim rezultatom.