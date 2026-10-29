Tip fudbal

Sve ide u prilog pobedi domaćina

О. М.

29. 10. 2026. u 10:23

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Afrikan igra prilično stabilno i zauzima sedmo mesto na tabeli sa devet bodova iz samo četiri utakmice.

Све иде у прилог победи домаћина

Chokri Mahjoub / imago sportfotodienst / Profimedia

Dočekuju Bizertan, ekipu koja je odlično počela prvenstvo pa malo zapela, ali sada su se vratile "severne ajklule" na pobedničku stazu. 

Afrikan deluje veoma čvrsto, a u prethodnom periodu ostvario je važnu pobedu nad Mazembeom rezultatom 1:0. Odbrana je najjači deo ekipe, dok je napad vrlo "ekonomičan" jer ume da iskoristi malobrojne stvorene prilike.

Bizertan je peti sa 11 bodova iz šest odigranih utakmica i kako smo već naveli forma im oscilira. Gol-razlika 6:4 posle šest kola ukazuje na ekipu koja igra disciplinovano u odbrani. Ali ima problema sa održavanjem kontinuiteta, naročito na gostovanjima protiv kvalitetnijih rivala.

Afrikan ima znatno kvalitetniji sastav, prednost domaćeg terena i dobar početak sezone. Tradicija je takođe na strani domaćina, koji je dobio poslednja tri međusobna susreta, ne primivši nijedan gol. Sve to ide u prilog novoj pobedi Afrikana.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,48)

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