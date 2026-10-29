Sve ide u prilog pobedi domaćina
Afrikan igra prilično stabilno i zauzima sedmo mesto na tabeli sa devet bodova iz samo četiri utakmice.
Dočekuju Bizertan, ekipu koja je odlično počela prvenstvo pa malo zapela, ali sada su se vratile "severne ajklule" na pobedničku stazu.
Afrikan deluje veoma čvrsto, a u prethodnom periodu ostvario je važnu pobedu nad Mazembeom rezultatom 1:0. Odbrana je najjači deo ekipe, dok je napad vrlo "ekonomičan" jer ume da iskoristi malobrojne stvorene prilike.
Bizertan je peti sa 11 bodova iz šest odigranih utakmica i kako smo već naveli forma im oscilira. Gol-razlika 6:4 posle šest kola ukazuje na ekipu koja igra disciplinovano u odbrani. Ali ima problema sa održavanjem kontinuiteta, naročito na gostovanjima protiv kvalitetnijih rivala.
Afrikan ima znatno kvalitetniji sastav, prednost domaćeg terena i dobar početak sezone. Tradicija je takođe na strani domaćina, koji je dobio poslednja tri međusobna susreta, ne primivši nijedan gol. Sve to ide u prilog novoj pobedi Afrikana.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,48)
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