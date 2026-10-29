Sve ide u prilog pobedi domaćina

Afrikan igra prilično stabilno i zauzima sedmo mesto na tabeli sa devet bodova iz samo četiri utakmice.

Chokri Mahjoub / imago sportfotodienst / Profimedia

Dočekuju Bizertan, ekipu koja je odlično počela prvenstvo pa malo zapela, ali sada su se vratile "severne ajklule" na pobedničku stazu.

Afrikan deluje veoma čvrsto, a u prethodnom periodu ostvario je važnu pobedu nad Mazembeom rezultatom 1:0. Odbrana je najjači deo ekipe, dok je napad vrlo "ekonomičan" jer ume da iskoristi malobrojne stvorene prilike.

Bizertan je peti sa 11 bodova iz šest odigranih utakmica i kako smo već naveli forma im oscilira. Gol-razlika 6:4 posle šest kola ukazuje na ekipu koja igra disciplinovano u odbrani. Ali ima problema sa održavanjem kontinuiteta, naročito na gostovanjima protiv kvalitetnijih rivala.

Afrikan ima znatno kvalitetniji sastav, prednost domaćeg terena i dobar početak sezone. Tradicija je takođe na strani domaćina, koji je dobio poslednja tri međusobna susreta, ne primivši nijedan gol. Sve to ide u prilog novoj pobedi Afrikana.

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