Nakon poziva Srbina, sin slavnog Hrvata oblači dres reprezentacije Bosne i Hercegovine
Neverovatne vesti stižu iz regiona!
Osamnaestogodišnji odbrambeni fudbaler David Sesar, koji trenutno nastupa za hrvatski klub Lučko, dobiće poziv za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine (U21) od strane selektora Branislava Krunića.
David je sin nekadašnjeg poznatog košarkaša Josipa Sesara, koji je rodom iz Mostara, a tokom karijere je igrao za brojne regionalne klubove i reprezentaciju Hrvatske.
Predsednik FK Lučko, Goran Drmić, opisao je mladog stopera visokog 197 cm kao izuzetno mirnog i talentovanog igrača koji svojom igrom i konstitucijom podseća na nekadašnjeg reprezentativca Vedrana Ćorluku.
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