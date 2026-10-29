Nakon poziva Srbina, sin slavnog Hrvata oblači dres reprezentacije Bosne i Hercegovine

Neverovatne vesti stižu iz regiona!

Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Osamnaestogodišnji odbrambeni fudbaler David Sesar, koji trenutno nastupa za hrvatski klub Lučko, dobiće poziv za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine (U21) od strane selektora Branislava Krunića.

David je sin nekadašnjeg poznatog košarkaša Josipa Sesara, koji je rodom iz Mostara, a tokom karijere je igrao za brojne regionalne klubove i reprezentaciju Hrvatske.

Predsednik FK Lučko, Goran Drmić, opisao je mladog stopera visokog 197 cm kao izuzetno mirnog i talentovanog igrača koji svojom igrom i konstitucijom podseća na nekadašnjeg reprezentativca Vedrana Ćorluku.

