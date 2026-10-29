Kakav potez Rijere: Povratak u Zvezdu posle više od godinu dana!
Trener crveno-belih napravio potez koji mnogi nisu očekivali.
Crvena zvezda je silovito krenula u odbranu Kupa Srbije, pošto je u okviru šesnaestine finala deklasirala Jedinstvo u Ubu 5:1.
Prema očekivanju je to bio "jači trening" za srpskog šampiona na stadionu "Dragan Džajić", gde je trener Albert Rijera šansu ukazao pojedinim igračima sa malom minutažom.
Mnogima je promakla činjenica da je na golu kluba sa Marakane stajao Ivan Guteša. Istina, nije bilo iznenađenje videti momka koji je svojevremeno imao celokupnu minutažu i na mečevama Lige šampiona, međutim...
Podatak da mladi čuvar mreže nije branio čak 529 minuta, maltene dve godine, govori o kakvoj pauzi je reč. Zbog toga Gutešin povratak dobija na težini, naročito jer je trener Rijera posle dobrog rada na treninzima odlučio da mladom golmanu ponovo užaže priliku za dokazivanje.
Ipak, u međuvremenu je Zvezda angažovala Mateusa iz Brage, koji se pokazao kao sjajno rešenje i Ivan Guteša je pao tek u treći plan. Podsetimo, alternativa prvom golmanu bio je mladi Savo Radanović i Omri Glazer, koji se kasnije vratio u domovinu i potpisao za Makabi Tel Aviv.
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