TIP DANA - BIĆE GOLOVA: Lider posustaje, "zeleno-beli" mu dišu za vrat
Obe ekipe lako primaju golove, a tradicija njihovih međusobnih susreta nagoveštava efikasnu utakmicu
Hamarbi igra odlično i nalazi se na drugom mestu na tabeli sa 49 bodova posle 25 odigranih utakmica.
Domaćin je u sjajnoj formi, sa četiri pobede u poslednjih pet mečeva. Gol-razlika 52:21 svedoči o snažnom napadu i čvrstoj odbrani, zbog čega je Hamarbi opasan rival, posebno na svom terenu, gde ume da iskoristi ukazane prilike.
Sirijus je lider prvenstva sa 55 bodova iz 25 utakmica.
Ipak, rezultati u poslednje vreme nisu ujednačeni, pošto je ekipa poražena od AIK-a, a zatim remizirala sa Elfsborgom. Sa 56 postignutih golova, Sirijus ima najefikasniji napad u ligi, ali odbrana pokazuje slabosti i često dopušta protivnicima da zatresu mrežu.
Očekuje nas derbi dve najubojitije ekipe u prvenstvu, koje neguju napadački fudbal. Obe ekipe lako primaju golove, a tradicija njihovih međusobnih susreta nagoveštava efikasnu utakmicu: na čak četiri od poslednjih pet duela viđena su najmanje tri pogotka.
NOVOSTI TIP DANA: Hamarbi - Sirijus 3+ (1,537)
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