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TIP DANA - BIĆE GOLOVA: Lider posustaje, "zeleno-beli" mu dišu za vrat

О.М.

29. 10. 2026. u 10:02

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Obe ekipe lako primaju golove, a tradicija njihovih međusobnih susreta nagoveštava efikasnu utakmicu

ТИП ДАНА - БИЋЕ ГОЛОВА: Лидер посустаје, зелено-бели му дишу за врат

Tobias Sterner / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Hamarbi igra odlično i nalazi se na drugom mestu na tabeli sa 49 bodova posle 25 odigranih utakmica.

Domaćin je u sjajnoj formi, sa četiri pobede u poslednjih pet mečeva. Gol-razlika 52:21 svedoči o snažnom napadu i čvrstoj odbrani, zbog čega je Hamarbi opasan rival, posebno na svom terenu, gde ume da iskoristi ukazane prilike.

Sirijus je lider prvenstva sa 55 bodova iz 25 utakmica.

Ipak, rezultati u poslednje vreme nisu ujednačeni, pošto je ekipa poražena od AIK-a, a zatim remizirala sa Elfsborgom. Sa 56 postignutih golova, Sirijus ima najefikasniji napad u ligi, ali odbrana pokazuje slabosti i često dopušta protivnicima da zatresu mrežu.

Očekuje nas derbi dve najubojitije ekipe u prvenstvu, koje neguju napadački fudbal. Obe ekipe lako primaju golove, a tradicija njihovih međusobnih susreta nagoveštava efikasnu utakmicu: na čak četiri od poslednjih pet duela viđena su najmanje tri pogotka.

NOVOSTI TIP DANA: Hamarbi - Sirijus 3+ (1,537)

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