Predsedništvo Novog DSS-a odbilo ostavku Miloša Jovanovića

PREDSEDNIK Novog DSS-a Miloš Jovanović je, na sednici Predsedništva stranke u sredu, podneo ostavku na mesto predsednika s obzirom na to da je stranka ostala ispod izbornog praga na održanim parlamentarnim izborima, saopšteno je iz te stranke.

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Predsedništvo je, kako se dodaje, kategorički i jednoglasno odbilo ostavku dr Miloša Jovanovića.

- Na sednici su izneti stavovi članova Predsedništva i članstva o tome da, s obzirom na opšti kontekst u kojem su održani izbori, poverenje u stavove i način na koji Miloš Jovanović organizuje i predstavlja stranku nije iznevereno i da bi u suprotnom celokupno rukovodstvo moralo da podnese ostavku - dodaje se.

Skupština stranke biće, kako je navedeno, organizovana u narednim mesecima kako bi se analizirao prethodni period i Novi DSS bio spreman za sve izazove, koji nesumnjivo stoje pred Srbijom i koji zahtevaju čvrstu nacionalnu politiku.

Miloš Jovanović je ostao pri stavu da neće biti prisutan u javnosti kako je i najavio i da će stranku u narednom periodu predstavljati drugi stranački funkcioneri. Jovanović je takođe istakao da će iskoristiti mogućnost predviđenu statutom stranke i imenovati zamenika predsednika.

Prema konačnoj projekciji osvojenih glasova CeSIDa i Ipsosa Autentična desnica u okviru koje je na izborima nastupio Novi DSS osvojila je 0,9 odsto glasova birača.

(N1)