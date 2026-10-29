Tip fudbal

Tip iz Egipta: "Crveni džinovi" još ne znaju za poraz

О. М.

29. 10. 2026. u 10:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Al Ahli gostuje modern sportu u egipatskoj Premijer ligi

Тип из Египта: Црвени џинови још не знају за пораз

FOTO: Weam Mostafa/BackpagePix Staff / PA Images / Profimedia

Modern Sport igra veoma dobro i zauzima peto mesto na tabeli sa 13 bodova iz sedam utakmica.

Ekipa pokazuje napredak u igri, iako je nedavno poražena od ZED-a rezultatom 3:2. Pre tog neuspeha nanizala je tri pobede, a gol-razlika 12:9 potvrđuje da napad funkcioniše veoma dobro, dok odbrana povremeno dopušta previše prilika protivnicima.

Al Ahli je drugi na tabeli sa 17 bodova iz sedam odigranih utakmica i još ne zna za poraz u prvenstvu. Gosti su u odličnoj formi, mada su u prethodnom meču remizirali sa Al Kanom rezultatom 3:3. Sa 14 postignutih i šest primljenih golova, Al Ahli ima izuzetno efikasan napad i sposoban je da ugrozi svaku odbranu, uključujući i na gostujućem terenu.

Obe ekipe neguju napadački fudbal i njihove utakmice često donose veliki broj golova. Napadi su im najjače oružje, dok odbrane ne ulivaju potpuno poverenje. I međusobna tradicija ide u prilog efikasnom susretu, pošto su na poslednjih pet duela uglavnom viđene najmanje tri gola.

NAŠ TIP: X2&2+ (kvota 1,45)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IDEMO PO HET-TRIK! Evo današnjeg Tip tiketa

IDEMO PO HET-TRIK! Evo današnjeg Tip tiketa