Tip iz Egipta: "Crveni džinovi" još ne znaju za poraz

Al Ahli gostuje modern sportu u egipatskoj Premijer ligi

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Modern Sport igra veoma dobro i zauzima peto mesto na tabeli sa 13 bodova iz sedam utakmica.

Ekipa pokazuje napredak u igri, iako je nedavno poražena od ZED-a rezultatom 3:2. Pre tog neuspeha nanizala je tri pobede, a gol-razlika 12:9 potvrđuje da napad funkcioniše veoma dobro, dok odbrana povremeno dopušta previše prilika protivnicima.

Al Ahli je drugi na tabeli sa 17 bodova iz sedam odigranih utakmica i još ne zna za poraz u prvenstvu. Gosti su u odličnoj formi, mada su u prethodnom meču remizirali sa Al Kanom rezultatom 3:3. Sa 14 postignutih i šest primljenih golova, Al Ahli ima izuzetno efikasan napad i sposoban je da ugrozi svaku odbranu, uključujući i na gostujućem terenu.

Obe ekipe neguju napadački fudbal i njihove utakmice često donose veliki broj golova. Napadi su im najjače oružje, dok odbrane ne ulivaju potpuno poverenje. I međusobna tradicija ide u prilog efikasnom susretu, pošto su na poslednjih pet duela uglavnom viđene najmanje tri gola.

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