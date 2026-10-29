Žestok obračun na meču Partizana! Igrač prešao na protivničku polovinu, haos na terenu! (VIDEO)

Nemile scene u najmasovnijem takmičenju.

Foto: Printskrin Youtube

Utakmica Kupa Srbije, između VGSK i Partizana, ostala je u senci nemilih događaja.

Crno-beli su slavili u Požarevcu rezultatom 3:1 (po setovima 22:25, 26:24, 25:20, 30:28), ali su u četvrtom setu sevnule varnice na parketu.

Naime, pilikom napada Dopuđe intervenisao je trojni blok VGSK, a lopta odbijena od ruku Kovača, pala je negde oko linije. Tada je glavni sudija Đorđe Stevanović ispoštovao linijskog kolegu i priznao poen Gradištancima.

Usledila je burna reakcija igrača Partizana, skočila je cela klupa Beograđana, smatrajući da je lopta izašla u aut. Posle verbalnog duela trenera Janića i mladog Kovača, korektor gostiju Branko Jović prošao je ispod mreže sa namerom da "istina izađe na videlo“, što je izazvalo reakciju druge strane i došlo je i do koškanja.

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Na sreću je sprečen ozbiljniji incident, koji je pretio da izraste u žestoku tuču, a ceo haos možete da pogledate na snimku od 2:16.

Incidenti su viđeni i u Požarevcu, u kup meču Mladog radnika i Niša 1:3 (20:25, 21:25, 25:23, 21:25). Domaći su zbog finansijskih teškoća nastupili bez stranaca, a gosti sa dosta novih igrača željnih dokazivanja.

Slutio se sukob na relaciji Ivica Jevtić, trener Požarevljana – igrači Niša, najpre sa Okovićem i Šarovićem. Kulminiralo je u četvrtom setu, pri rezultatu 8:6, a posle gužve na mreži, strasti su se stišale, a ceh je platio isključenjem trener domaćeg tima.

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