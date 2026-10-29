Agonija Evertona se NE nastavlja: NJukasl igra očajno na strani

Everton dočekuje Njukasl u osmini finala engleskog Liga kupa, a prednost domaćeg terena mogla bi da bude presudna u borbi za poslednje mesto u četvrtfinalu.

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Ekipa Dejvida Mojesa nalazi se u rezultatskoj krizi i trenutno zauzima 11. mesto u Premijer ligi sa deset bodova iz osam utakmica. Bez pobede je u poslednja tri meča, a vezane poraze od Čelsija na domaćem terenu i Arsenala u gostima pretrpela je protiv ozbiljnih protivnika.

Ipak, Everton može da se uzda u učinak pred svojim navijačima, pošto je ove sezone zabeležio tri pobede na pet utakmica na svom stadionu, uz samo jedan poraz.

Njukasl takođe ima problema sa kontinuitetom rezultata. Osmi je na tabeli sa 11 bodova, a u poslednjih pet utakmica doživeo je tri poraza. Iako je nedavno ostvario važnu pobedu na gostovanju Kristal Palasu, prethodno je izgubio od Aston Vile kod kuće, dok je na gostovanju Koventriju pretrpeo ubedljiv poraz. Posebno zabrinjavaju igre u gostima, gde je Njukasl izgubio dva od poslednja tri meča, uključujući i težak poraz od Lidsa.

Everton nije preterano efikasan ove sezone, izuzev ubedljive pobede nad Prestonom rezultatom 4:0 u prethodnoj rundi Liga kupa. Ipak, sve tri domaće pobede ostvario je bez primljenog gola, što ukazuje na to da može da bude veoma čvrst pred svojim navijačima. Dodatni razlog za optimizam predstavljaju i poslednja dva međusobna susreta, u kojima je Everton savladao Njukasl.

S obzirom na probleme oba tima, prednost domaćeg terena i ranjivost Njukasla na gostovanjima mogli bi da odluče ovaj susret. Ne očekuje se preterano efikasna utakmica, pa pobeda Evertona 1:0, 2:0 ili 2:1 deluje kao realan ishod.

NAŠ TIP: 1&0-3 (kvota 3,30)