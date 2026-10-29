Tip fudbal

Agonija Evertona se NE nastavlja: NJukasl igra očajno na strani

О. М.

29. 10. 2026. u 11:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Everton dočekuje Njukasl u osmini finala engleskog Liga kupa, a prednost domaćeg terena mogla bi da bude presudna u borbi za poslednje mesto u četvrtfinalu.

Агонија Евертона се НЕ наставља: Њукасл игра очајно на страни

Phil Oldham / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ekipa Dejvida Mojesa nalazi se u rezultatskoj krizi i trenutno zauzima 11. mesto u Premijer ligi sa deset bodova iz osam utakmica. Bez pobede je u poslednja tri meča, a vezane poraze od Čelsija na domaćem terenu i Arsenala u gostima pretrpela je protiv ozbiljnih protivnika.

Ipak, Everton može da se uzda u učinak pred svojim navijačima, pošto je ove sezone zabeležio tri pobede na pet utakmica na svom stadionu, uz samo jedan poraz.

Njukasl takođe ima problema sa kontinuitetom rezultata. Osmi je na tabeli sa 11 bodova, a u poslednjih pet utakmica doživeo je tri poraza. Iako je nedavno ostvario važnu pobedu na gostovanju Kristal Palasu, prethodno je izgubio od Aston Vile kod kuće, dok je na gostovanju Koventriju pretrpeo ubedljiv poraz. Posebno zabrinjavaju igre u gostima, gde je Njukasl izgubio dva od poslednja tri meča, uključujući i težak poraz od Lidsa.

Everton nije preterano efikasan ove sezone, izuzev ubedljive pobede nad Prestonom rezultatom 4:0 u prethodnoj rundi Liga kupa. Ipak, sve tri domaće pobede ostvario je bez primljenog gola, što ukazuje na to da može da bude veoma čvrst pred svojim navijačima. Dodatni razlog za optimizam predstavljaju i poslednja dva međusobna susreta, u kojima je Everton savladao Njukasl.

S obzirom na probleme oba tima, prednost domaćeg terena i ranjivost Njukasla na gostovanjima mogli bi da odluče ovaj susret. Ne očekuje se preterano efikasna utakmica, pa pobeda Evertona 1:0, 2:0 ili 2:1 deluje kao realan ishod.

NAŠ TIP: 1&0-3 (kvota 3,30)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem
Svet

0 0

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem

RUSKI pronalazači osmislili su sistem za odbranu od ukrajinskih dronova koji se montira na vojni šlem ili kacigu, a oružjem bi moglo da se upravlja bez upotrebe ruku – ugrizom za usnik ili glasovnom naredbom. Kako piše nemački Bild, reč je o rešenju opisanom u novom ruskom patentu, ali zasad nema dokaza da je sistem uspešno testiran ili da se koristi u ruskoj vojsci.

29. 10. 2026. u 10:54

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IDEMO PO HET-TRIK! Evo današnjeg Tip tiketa

IDEMO PO HET-TRIK! Evo današnjeg Tip tiketa