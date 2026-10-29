SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Dekanski kolegijum Medicinskog fakulteta demantovao izbor Tatjane Simić i prijavio sporni dokument
POVODOM informacija objavljenih u pojedinim medijima, da je prof. dr Tatjana Simić izabrana na funkciju dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ističemo da su iste apsolutno netačne.
Prof. dr Milena Todorović Balint imenovana je za vršioca dužnosti dekana MFUB odlukom Saveta MFUB, koju je verifikovao Senat Univerziteta u Beogradu i registrovana je kao zakonski zastupnik u Privrednom sudu u Beogradu.
Dana 28. oktobra 2026. godine, u pisarnicu fakulteta manja grupa profesora je dostavila dokument pod nazivom ,,Odluka Saveta MFUB od 28.10.2026. godine”. Dokument je sačinjen od strane NN lica i potpisan od pojedinih lica koja nisu članovi Saveta i koja su u penziji, čime je izvršen pokušaj falsifikovanja odluke Saveta MFUB. Tom prilikom vršeni su pritisci i upućivane su uvrede i pretnje zaposlenima u pisarnici i pravnoj službi, da se na navedeni dokument stavi zvanični pečat fakulteta. Posebno ističemo da dana 28.10.2026. godine nije zakazana i održana sednica Saveta fakulteta, niti su navedeni dokument potpisali predsednik/zamenik predsednika Saveta, koji su jedini ovlašćeni za potpisivanje odluka Saveta i potvrđuju njihovu autentičnost i verodostojnost.
Na taj način je izvršeno pravno nasilje i pokušaj falsifikovanja odluke Saveta kojom bi se za dekana izabralo drugo lice mimo svih procedura propisanih zakonom i Statutom fakulteta.
O svemu navedenom, obavešteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Rektorat Univerziteta u Beogradu i Privredni sud u Beogradu, kako bi se zaštila bezbednost zaposlenih na fakultetu i sprečio pokušaj svake dalje evenutalne zloupotrebe prava.
Dekanski kolegijum MFUB
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