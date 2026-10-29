Politika

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Dekanski kolegijum Medicinskog fakulteta demantovao izbor Tatjane Simić i prijavio sporni dokument

D.D.

29. 10. 2026. u 10:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POVODOM informacija objavljenih u pojedinim medijima, da je prof. dr Tatjana Simić izabrana na funkciju dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ističemo da su iste apsolutno netačne.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ: Декански колегијум Медицинског факултета демантовао избор Татјане Симић и пријавио спорни документ

Foto: D. Milovanović

Prof. dr Milena Todorović Balint imenovana je za vršioca dužnosti dekana MFUB odlukom Saveta MFUB, koju je verifikovao Senat Univerziteta u Beogradu i registrovana je kao zakonski zastupnik u Privrednom sudu u Beogradu.

Dana 28. oktobra 2026. godine, u pisarnicu fakulteta manja grupa profesora je dostavila dokument pod nazivom ,,Odluka Saveta MFUB od 28.10.2026. godine”. Dokument je sačinjen od strane NN lica i potpisan od pojedinih lica koja nisu članovi Saveta i koja su u penziji, čime je izvršen pokušaj falsifikovanja odluke Saveta MFUB. Tom prilikom vršeni su pritisci i upućivane su uvrede i pretnje zaposlenima u pisarnici i pravnoj službi, da se na navedeni dokument stavi zvanični pečat fakulteta. Posebno ističemo da dana 28.10.2026. godine nije zakazana i održana sednica Saveta fakulteta, niti su navedeni dokument potpisali predsednik/zamenik predsednika Saveta, koji su jedini ovlašćeni za potpisivanje odluka Saveta i potvrđuju njihovu autentičnost i verodostojnost.

Na taj način je izvršeno pravno nasilje i pokušaj falsifikovanja odluke Saveta kojom bi se za dekana izabralo drugo lice mimo svih procedura propisanih zakonom i Statutom fakulteta.

O svemu navedenom, obavešteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Rektorat Univerziteta u Beogradu i Privredni sud u Beogradu, kako bi se zaštila bezbednost zaposlenih na fakultetu i sprečio pokušaj svake dalje evenutalne zloupotrebe prava.

Dekanski kolegijum MFUB

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem
Svet

0 0

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem

RUSKI pronalazači osmislili su sistem za odbranu od ukrajinskih dronova koji se montira na vojni šlem ili kacigu, a oružjem bi moglo da se upravlja bez upotrebe ruku – ugrizom za usnik ili glasovnom naredbom. Kako piše nemački Bild, reč je o rešenju opisanom u novom ruskom patentu, ali zasad nema dokaza da je sistem uspešno testiran ili da se koristi u ruskoj vojsci.

29. 10. 2026. u 10:54

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE IZABRAO NOVOG DIREKTORA RTS-A?! Klanšček tvrdi da sednice nije bilo i da odluka nije doneta!

KO JE IZABRAO NOVOG DIREKTORA RTS-A?! Klanšček tvrdi da sednice nije bilo i da odluka nije doneta!