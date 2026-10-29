Fudbal

Na Marakani je davao golove: Bio miljenik Delija, a sada je superligašu doveo pojačanje! Hteli ga i Englezi!

С.С.

29. 10. 2026. u 10:42

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Nekadašnji golgeter crveno-belih ima novi posao.

На Маракани је давао голове: Био миљеник Делија, а сада је суперлигашу довео појачање! Хтели га и Енглези!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nigerijac Čike Mbah nedavno je stigao u OFK Beograd, a mnogi ne znaju da je došao preko bivšeg igrača Crvene zvezde Abiole Daude.

Ideja je da Mbah prvo igra za omladince, te da se u doglednom trenutku izbori za šansu u prvom timu, a Englezi otkrivaju da je Nigerijac umalo završio u Kvins Park Rendžersu.

- Tačno je, bio je na probi u Londonu, ali transfer nije kompletiran jer traže igrače na drugim pozicijama - potvrdio je navode Dauda, bivši napadač crveno-belih.

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Podsetimo, Albiola Dauda je bio akter i transfera Leonarda Ngengea u Lids, početkom ove godine. Zbog toga se i predviđalo da će Mbah odmah postati stanovnik Engleske.

Ipak, usledio je preokret i Čike je odlučio da pojača OFK Beograd, a na omladinskom stadionu je postigao jedan gol u šest utakmica.

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