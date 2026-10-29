Tip fudbal

Ko se ovome nadao od Brage! Forma "biskupa" u ozbiljnom padu, a "azuiblankosi" znaju da iznenade na strani

О. М.

29. 10. 2026. u 10:42

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Braga mora da zaigra ofanzivnije pred svojim navijačima kako bi prekinula rezultatsku krizu i rešila probleme sa postizanjem golova..

Ко се овоме надао од Браге! Форма бискупа у озбиљном паду, а азуибланкоси знају да изненаде на страни

FOTO: FK Železničar Pančevo

Braga je neočekivano loše započela sezonu i trenutno zauzima deveto mesto u prvenstvu sa 11 bodova iz devet utakmica. Forma ekipe je u ozbiljnom padu, pošto je poražena na četiri od poslednjih pet mečeva, uključujući duele sa Nasionalom i Žil Visenteom.

Negativna gol-razlika 9:11 ukazuje na probleme u napadu, ali i odbrana pravi previše grešaka i lako dopušta protivnicima da postignu golove, čak i na domaćem terenu.

S druge strane, Famalikao beleži promenljive rezultate i nalazi se na 11. mestu sa deset bodova posle devet odigranih utakmica. Gosti su pokazali da mogu biti veoma opasni na strani, što potvrđuju pobede nad Rio Aveom i Nasionalom, ali su istovremeno gubili od Paredeša i Alverke. Pozitivna gol-razlika svedoči o napadačkom potencijalu ekipe, mada odbrana nije uvek na potrebnom nivou i često deluje nesigurno.

Braga je pod moranjem, ali takav pristup mogao bi da ostavi dovoljno prostora gostima, koji su već dokazali da umeju da iskoriste prilike na gostovanjima. Uz ranjive odbrane na obe strane, postoje dobri izgledi da utakmica donese golove oba tima.

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