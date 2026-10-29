Fudbal

Mladi reprezentativac Srbije postigao prvi gol u MLS ligi

М.П.

29. 10. 2026. u 09:56

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Srpski fudbaler Aleksa Cvetković (21) postigao je prvi gol u dresu Vankuver Vajtkepsa u pobedi kanadskog kluba nad San Dijegom rezultatom 4:1 u MLS ligi.

Млади репрезентативац Србије постигао први гол у МЛС лиги

Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Bivši fudbaler OFK Beograda zatresao je mrežu u 24. minutu i doneo prednost svom timu koji je do poluvremena udvostručio vođstvo pogotkom u 41. minutu.

Cvetković je odigrao celu utakmicu, a posle nedavno zabeležene asistencije nastavio je da doprinosi rezultatima ekipe u kojoj je tokom sezone dobio značajniju ulogu.

Mladi reprezentativac Srbije koji je prošao omladinsku školu Crvene zvezde ovog leta stigao je u Kanadu iz OFK Beograda.

U pobedi nad San Dijegom nastupio je i srpski defanzivac Ranko Veselinović, dok je za Vankuver igrao i nekadašnji reprezentativac Nemačke Tomas Miler.

Vankuver se nalazi na prvom mestu Zapadne konferencije MLS lige sa četiri boda više od Dalasa, koji je na svom terenu izgubio od Kolambusa rezultatom 0:2.

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