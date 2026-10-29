Mladi reprezentativac Srbije postigao prvi gol u MLS ligi
Srpski fudbaler Aleksa Cvetković (21) postigao je prvi gol u dresu Vankuver Vajtkepsa u pobedi kanadskog kluba nad San Dijegom rezultatom 4:1 u MLS ligi.
Bivši fudbaler OFK Beograda zatresao je mrežu u 24. minutu i doneo prednost svom timu koji je do poluvremena udvostručio vođstvo pogotkom u 41. minutu.
Cvetković je odigrao celu utakmicu, a posle nedavno zabeležene asistencije nastavio je da doprinosi rezultatima ekipe u kojoj je tokom sezone dobio značajniju ulogu.
Mladi reprezentativac Srbije koji je prošao omladinsku školu Crvene zvezde ovog leta stigao je u Kanadu iz OFK Beograda.
U pobedi nad San Dijegom nastupio je i srpski defanzivac Ranko Veselinović, dok je za Vankuver igrao i nekadašnji reprezentativac Nemačke Tomas Miler.
Vankuver se nalazi na prvom mestu Zapadne konferencije MLS lige sa četiri boda više od Dalasa, koji je na svom terenu izgubio od Kolambusa rezultatom 0:2.
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