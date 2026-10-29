Mladi reprezentativac Srbije postigao prvi gol u MLS ligi

Srpski fudbaler Aleksa Cvetković (21) postigao je prvi gol u dresu Vankuver Vajtkepsa u pobedi kanadskog kluba nad San Dijegom rezultatom 4:1 u MLS ligi.

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Bivši fudbaler OFK Beograda zatresao je mrežu u 24. minutu i doneo prednost svom timu koji je do poluvremena udvostručio vođstvo pogotkom u 41. minutu.

Cvetković je odigrao celu utakmicu, a posle nedavno zabeležene asistencije nastavio je da doprinosi rezultatima ekipe u kojoj je tokom sezone dobio značajniju ulogu.

Mladi reprezentativac Srbije koji je prošao omladinsku školu Crvene zvezde ovog leta stigao je u Kanadu iz OFK Beograda.

Idemo Aleksa! Perfect place! Perfect time! 👊 Cvetković sneaks one through traffic for his first 'Caps goal and our first of the night 🤩🔥 #VANvSD https://t.co/TAXJO1cvX9 — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) October 29, 2026

U pobedi nad San Dijegom nastupio je i srpski defanzivac Ranko Veselinović, dok je za Vankuver igrao i nekadašnji reprezentativac Nemačke Tomas Miler.

Vankuver se nalazi na prvom mestu Zapadne konferencije MLS lige sa četiri boda više od Dalasa, koji je na svom terenu izgubio od Kolambusa rezultatom 0:2.