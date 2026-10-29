Golovi na sve strane: Ne zna se ko je u boljoj formi
Inter Turku igra odlično ove sezone i vodi na tabeli finskog prvenstva sa 55 bodova posle 29 odigranih utakmica.
Njihov današnji gost HJK Helsinki takođe beleži odlične rezultate i zauzima drugo mesto sa 52 boda, pa nastavlja borbu za titulu.
Domaćin je u sjajnoj formi i u većem delu poslednjeg perioda izbegava poraze, uz važne pobede nad VPS-om i KuPS-om, mada je poražen od Oulua. Gol-razlika 35:20 pokazuje da se ekipa oslanja na čvrstu odbranu, koja predstavlja jedan od njenih glavnih aduta.
Međutim, gosti su takođe u odličmnoj formi i vezali su nekoliko utakmica bez poraza, uključujući ubedljive pobede nad VPS-om i Gnistanom. Sa gol-razlikom 55:34, imaju najefikasniji napad u ligi, sposoban da probije i najorganizovanije odbrane.
Iako Inter Turku pred svojim navijačima ume da igra defanzivno, HJK poseduje ogroman napadački potencijal i ima dobre izglede da zatrese mrežu domaćina. S druge strane, Interu su potrebna tri boda kako bi sačuvao prednost na vrhu tabele, dok odbrana gostiju nije bez slabosti. Zbog toga bi oba tima mogla da dođu do gola.
NAŠ TIP: GG (kvota 1,64)
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