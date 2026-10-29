KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, rukometa i košarke.
Četvrtak
13.30 Fremad Amager - Kopenhagen D 1+ (1.60)
18.45 Fikse Berlin - Partizan ukupno golova +66.5 (1.55)
20.05 Makabi Tel Aviv - Pariz ukupno poena +179.5 (1.57)
Kvota: 3.89
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