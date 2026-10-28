JUČE SMO PROŠLI! Evo "Tip" - tiketa za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
13.00 Muranga - Nairobi junajted 2+ (1.43)
16.30 Voždovac - Novi Pazar 2 (2.03)
17.00 Radnički Niš - Partizan |1+&2+ (1.40)
Kvota: 4.06
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