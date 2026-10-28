Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo "Tip" - tiketa za sredu

Немања Пејчић

28. 10. 2026. u 08:32

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево Тип - тикета за среду

FOTO: FK Partizan

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

13.00 Muranga - Nairobi junajted 2+ (1.43)

16.30 Voždovac - Novi Pazar 2 (2.03)

17.00 Radnički Niš - Partizan |1+&2+ (1.40)

Kvota: 4.06

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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

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