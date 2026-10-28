Musolinijev praunuk postigao prvi gol u Seriji A na godišnjicu čuvenog "Marša na Rim"

Romano Florijani Musolini, praunuk italijanskog fašističkog diktatora Benita Musolinija, postigao je svoj prvi gol u Seriji A 27. oktobra, na datum koji ima posebno istorijsko značenje za njegovu porodicu.

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Florijani je postigao treći gol Lacija u sinoćnoj pobedi "nebeskoplavih" nad Sasuolom, a sudbina je htela da svoj prvenac u Kalču da na datum koji ima veliki istorijski značaj.

Naime, istog dana 1922. godine počeo je Marš na Rim, događaj koji je označio prekretnicu u usponu Benita Musolinija na vlast u Italiji.

Tako se, 104 godine kasnije, prezime Musolini ponovo našlo u centru pažnje italijanske javnosti, ovoga puta zbog fudbalskog uspeha njegovog potomka.

?? Romano Floriani Mussolini, the great-grandson of Italian dictator Benito Mussolini, scored his first-ever Serie A goal last night, on 27 October. An extraordinary coincidence, as it was on the same date in 1922 that his great-grandfather began the March on Rome, which brought him to power. 104 years apart. ? https://t.co/myFooKsAUs — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 28, 2026

Lacio igra nestvarno dobro ove sezone, ovo mu je bila osma pobeda na devet odigranih utakmica u prvenstvu i trijumfom nad Sasuolom preuzeo je vodeću poziciju na tabeli, te sada ima plus tri u odnosu na Inter koji večeras gostuje Veneciji od 18 časova i 30 minuta.