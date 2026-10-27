Tip fudbal

"Crno-beli" ispisuju istoriju u Kupu

O. M.

27. 10. 2026. u 11:30

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Elversberg dočekuje Darmštat u drugom kolu Kupa Nemačke, sa željom da prvi put u istoriji izbori plasman u treću rundu.

Црно-бели исписују историју у Купу

FOTO: Tanjug/Harald Tittel/dpa via AP

Domaćin je u prethodnoj fazi savladao Duizburg sa 3:1, dok je Darmštat bio bolji od Karl Cajs Jene rezultatom 2:1.

Elversberg je odlično započeo debitantsku sezonu u Bundesligi, pobedama nad Bajerom i Borusijom Menhengladbah, ali je u poslednjih pet prvenstvenih utakmica osvojio samo bod.

Posle poraza od Union Berlina, savladao je Augzburg sa 4:3, da bi zatim izgubio od Lajpciga sa ubedljivih 4:0. Ipak, trenutno zauzima osmo mesto na tabeli, a protiv Darmštata nije poražen u poslednja četiri međusobna susreta.

Darmštat prolazi kroz težak period u Cvajti, gde je posle devet kola pri dnu tabele sa dve pobede, dva remija i pet poraza.

Posle trijumfa nad Energijem iz Kotbusa, usledio je poraz od Karlsruea 4:0, a potom i remi bez golova sa Sankt Paulijem. Posebno zabrinjavaju rezultati na gostovanjima, gde je ekipa izgubila poslednja tri meča uz gol-razliku 1:12.

Elversberg je dobio dve od tri domaće utakmice ove sezone, dok Darmštat stiže u lošoj formi. Domaćin ima dobru priliku da iskoristi prednost terena i nastavi kup takmičenje.

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