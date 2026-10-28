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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

В.М.

28. 10. 2026. u 07:10

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове среде

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

JAPAN J LIGA KUP 

11.00 Jokohama Marinos - Sanreče Hirošima 2 (sa 1.80 na 1.55)

TURSKA KUP

11.30 Duzdžespor - Isparta 32 Spor 1 (sa 4.00 na 2.32)

SUPERLIGA SRBIJE

17.00 Radnički Niš - Partizan GG (sa 1.66 na 1.56)

LIGA KUP ENGLESKA

21.00 Liverpul - Čelsi 1 (sa 2.95 na 2.10)

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