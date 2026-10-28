Influenserka prišla Jamalu, imala jedan zahtev: Španac ostavio sve bez teksta (VIDEO)

Fudbaler Barselone Lamin Jamal privukao je veliku pažnju na ceremoniji dodele Zlatne lopte 2026. godine, ali ovog puta ne zbog fudbalskih veština. Mladi Španac našao se u centru pažnje nakon što je odbio da se rukuje sa poznatom influenserkom Selin Dep, dok je za ruku držao svoju devojku Ines Garsiju.

FOTO: Pringskrin/Iks/@seyikanbai

Jamal se na svečanosti u Londonu pojavio u društvu svoje partnerke, sa kojom je zajedno prošetao crvenim tepihom. U jednom trenutku prišla im je belgijska kreatorka sadržaja Selin Dep, poznata po snimanju zabavnih videa sa najvećim fudbalskim zvezdama.

Odbio da joj pruži ruku

Dep je ispružila ruku prema mladom fudbaleru, očigledno želeći da se pozdrave, ali Jamal nije prihvatio njen pozdrav. Umesto toga, nastavio je da drži devojku za ruku, gestikulacijom joj stavljajući do znanja da ne želi da prekine taj kontakt.

Celu situaciju zabeležile su kamere, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije. Dok su jedni Jamalov potez protumačili kao znak pažnje i poštovanja prema partnerki, drugi su se zabavljali njegovom reakcijom, koja je postala jedan od zapaženijih trenutaka večeri.

Lamine Yamal refused to touch Celine Dept’s hand while holding his girlfriend’s hand, bro respects his relationship. 👏🏼 https://t.co/3yV3qPSOFw — SKB (@seyikanbai) October 26, 2026

Ko je influenserka koja je pokušala da se pozdravi sa Jamalom?

Selin Dep je belgijska influenserka sa milionima pratilaca na društvenim mrežama. Poznata je po fudbalskim izazovima, susretima sa najvećim zvezdama ovog sporta i snimanju kratkih, zabavnih video-snimaka na sportskim događajima. Često prilazi poznatim fudbalerima kako bi sa njima zabeležila sadržaj koji potom objavljuje na svojim profilima.

Jamal je na ceremoniju stigao kao jedan od kandidata za Zlatnu loptu, a pažnju je privukao i svojim izdanjem na crvenom tepihu. Ipak, njegov susret sa belgijskom influenserkom zasenio je deo dešavanja i postao tema na društvenim mrežama.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“