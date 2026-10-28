Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

28. 10. 2026. u 08:13

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

3+ TIKET ZA SREDU

14.00 Korona Brašov - Arges UG 3+ (1.75)
14.30 Kraluv Dvur - Sparta Prag B UG 3+ (1.48)
17.00 Oulu - VPS UG 3+ (1.78)

 Ukupna kvota: 4.61

 

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