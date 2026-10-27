Jork se ne brani na gostovanjima: Takav pristup odgovara Barnetu
Barnet dočekuje Jork u meču koji bi mogao da donese dosta golova, sudeći po dosadašnjim rezultatima oba tima.
Domaćin ove sezone igra veoma otvoreno pred svojim navijačima, pa je njegovih sedam utakmica na domaćem terenu donelo golove na obe strane. Čak šest od tih sedam susreta završeno je sa najmanje tri pogotka.
Ni Jork se na gostovanjima ne oslanja isključivo na odbranu.
U četiri od pet dosadašnjih utakmica van svog terena oba tima su postizala golove, što ukazuje na to da gosti umeju da zaprete rivalu, ali istovremeno ostavljaju dovoljno prostora za protivničke napade. Takav pristup mogao bi da odgovara Barnetu, koji redovno učestvuje u efikasnim utakmicama pred svojim navijačima.
Iako statistika sama po sebi ne garantuje novu goleadu, rezultati obe ekipe upućuju na mogućnost sadržajnog susreta sa prilikama na obe strane.
S obzirom na to da su golovi česta pojava i na Barnetovom terenu i u Jorkovim gostujućim mečevima, granica od tri pogotka deluje dostižno.
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