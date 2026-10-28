LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Sreda 17.30 Radnički Niš - Partizan X2 (1.23)

18.30 Venecija - Inter 2 (1.37)

18.30 Sparta Prag - Banjik Ostrava D 2+ (1.30) Ukupna kvota: 2.19

Verujemo da će promena trenera "probuditi" Partizan i očekujemo da osvoji bar jedan bod na tradicionalno neugodnom gostovanju u Nišu.

Inter melje sve pred sobom, izgleda nezaustavljivo i ne bi trebao imati problema protiv slabašne Venecije.

Sparta igra na svom terenu, kvalitetniji je tim i tipujemo da će postići bar dva gola na večerašnjem susretu.

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