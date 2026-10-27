Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

Немања Пејчић

27. 10. 2026. u 07:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

Francois LO PRESTI / AFP / Profimedia

Utorak

18.00 Dinamo Zagreb - Rijeka GG (1.70)

20.45 B. Menhengladbah - Karlsrue 1 (1.34)

21.15 Sporting - Maritimo 1 (1.33)

Kvota: 3.03

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA: Vera Matović progovorila o braku, pa priznala - Nikada se ne bih razvela

"MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA": Vera Matović progovorila o braku, pa priznala - "Nikada se ne bih razvela"