NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.
Utorak
18.00 Dinamo Zagreb - Rijeka GG (1.70)
20.45 B. Menhengladbah - Karlsrue 1 (1.34)
21.15 Sporting - Maritimo 1 (1.33)
Kvota: 3.03
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