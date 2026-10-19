NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

RUSKE snage su lansirale rakete i 269 dronova na Ukrajinu tokom noći sa ponedeljkom, 19. oktobra, oštetivši civilnu i energetsku infrastrukturu u nekoliko zapadnih regiona. Dve žene su ranjene u Rovnoj oblasti, dok je u Volinskoj oblasti oko 66.000 mernih mesta bez struje, dok su delovi Viničke oblasti i centralnog grada ostali bez struje i vode. U Zubri, u Lavovskoj oblasti, odlomci su oštetili 11 kuća, garažu i osam automobila, a povređenih nije bilo.