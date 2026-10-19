Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

О.М.

19. 10. 2026. u 11:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

Leszek Szymanski / PAP / Profimedia

Ponedeljak

18.00 Hapoel Kfar Šalem - Hapoel Akre 1 (1,41)

19.00 Dinamo Minsk - Arsenal Džeržinsk 1  (1,25)
21.30 Deportivo Santani - Klub 3 de Novjembre 1 (1,76)

Ukupna kvota: 3,10

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENA TAJNA ČUVANA DECENIJAMA: Najveći hit DŽeja Ramadanovskog pisan je za Cecu - Pesma je završila u najboljim rukama

OTKRIVENA TAJNA ČUVANA DECENIJAMA: Najveći hit Džeja Ramadanovskog pisan je za Cecu - "Pesma je završila u najboljim rukama"