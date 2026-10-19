NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Ponedeljak
18.00 Hapoel Kfar Šalem - Hapoel Akre 1 (1,41)
21.30 Deportivo Santani - Klub 3 de Novjembre 1 (1,76)
Ukupna kvota: 3,10
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