JAKA KVOTA KOJU VREDI GAĐATI: Gosti su u odličnoj formi, bez poraza na strani od aprila

Monca dočekuje Kaljari u meču u kojem bi gosti mogli da potvrde dobru formu i iskoriste probleme domaćina, koji teško uspeva da poveže pozitivne rezultate.

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Monca je u prvih šest kola Serije A zabeležila samo jednu pobedu i remi, uz četiri poraza.

Iako je u poslednjem domaćem nastupu savladala Sasuolo sa 2:1, činjenica da je na svih šest utakmica primala golove otkriva koliko je njena odbrana ranjiva. Takav učinak mogao bi da predstavlja ozbiljan problem protiv ekipe koja dolazi u znatno boljem raspoloženju.

Kaljari je vezao četiri prvenstvena meča bez poraza, uz tri pobede i remi, a dobru formu potvrđuje i sa četiri uzastopne pobede na gostovanjima u Seriji A. Gosti imaju razloga da veruju da mogu rano da nametnu svoj ritam i steknu prednost, posebno ako iskoriste nesigurnost domaće odbrane.

Iako je pet od šest njihovih dosadašnjih ligaških utakmica završeno sa manje od tri gola, rezultati pokazuju da umeju da kontrolišu meč i sačuvaju prednost.

Poslednja dva međusobna susreta pripala su Kaljariju, što dodatno ide u prilog gostima. Monca bi mogla da pruži otpor pred svojim navijačima, ali trenutna forma i stabilniji rezultati na strani Kaljarija nagoveštavaju da bi gosti mogli da odu na odmor sa prednošću i potom je sačuvaju do kraja.

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