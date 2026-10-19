JAKA KVOTA KOJU VREDI GAĐATI: Gosti su u odličnoj formi, bez poraza na strani od aprila
Monca dočekuje Kaljari u meču u kojem bi gosti mogli da potvrde dobru formu i iskoriste probleme domaćina, koji teško uspeva da poveže pozitivne rezultate.
Monca je u prvih šest kola Serije A zabeležila samo jednu pobedu i remi, uz četiri poraza.
Iako je u poslednjem domaćem nastupu savladala Sasuolo sa 2:1, činjenica da je na svih šest utakmica primala golove otkriva koliko je njena odbrana ranjiva. Takav učinak mogao bi da predstavlja ozbiljan problem protiv ekipe koja dolazi u znatno boljem raspoloženju.
Kaljari je vezao četiri prvenstvena meča bez poraza, uz tri pobede i remi, a dobru formu potvrđuje i sa četiri uzastopne pobede na gostovanjima u Seriji A. Gosti imaju razloga da veruju da mogu rano da nametnu svoj ritam i steknu prednost, posebno ako iskoriste nesigurnost domaće odbrane.
Iako je pet od šest njihovih dosadašnjih ligaških utakmica završeno sa manje od tri gola, rezultati pokazuju da umeju da kontrolišu meč i sačuvaju prednost.
Poslednja dva međusobna susreta pripala su Kaljariju, što dodatno ide u prilog gostima. Monca bi mogla da pruži otpor pred svojim navijačima, ali trenutna forma i stabilniji rezultati na strani Kaljarija nagoveštavaju da bi gosti mogli da odu na odmor sa prednošću i potom je sačuvaju do kraja.
NAŠ TIP: 2-2 (4,90)
Preporučujemo
"Progresija" u klađenju: Deluje sigurno, ali vodi u sve veći gubitak
18. 10. 2026. u 15:54
NASTAVAK POBEDNIČKOG NIZA: "Kamile" se okreću domaćim obavezama
18. 10. 2026. u 11:54 >> 13:57
Konačno objašnjeno - Šta je Hendikep?
18. 10. 2026. u 13:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)