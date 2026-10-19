AL HILAL – AL HAZEM: Domaćin ne sme da prokocka bodove protiv autsajdera

Al Hilal dočekuje Al Hazem u desetom kolu sa jasnim ciljem da nastavi poteru za vrhom tabele.

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Domaćin je drugi sa 21 bodom iz osam utakmica, dok gosti imaju devet bodova i nalaze se u donjem delu poretka. Razlika u kvalitetu i ambicijama dva tima jasno stavlja favorita u prvi plan.

Ekipa iz Rijada u poslednjih pet prvenstvenih susreta ima četiri pobede i jedan poraz. U prethodnom kolu savladala je Al Itihad sa 3:2, dok je prethodno u gostima ubedljivo nadigrala Al Tavun sa 6:0. Napadački potencijal domaćina dolazi do izražaja i kada igra na svom terenu, pa će odbrana Al Hazema imati težak zadatak.

Gosti, s druge strane, ne uspevaju da uhvate kontinuitet dobrih rezultata. U poslednjih pet ligaških utakmica ostvarili su jednu pobedu, dva remija i dva poraza. U prošlom kolu odigrali su 1:1 protiv NEOM-a, što im je donelo bod, ali ne i značajan pomak u borbi za bolju poziciju na tabeli.

Tradicija je takođe na strani Al Hilala. U poslednjih pet međusobnih prvenstvenih susreta ovaj tim je svaki put pobedio, uz impresivnu gol-razliku 21:1. Dva poslednja duela završena su istim rezultatom, 3:0, što dodatno ukazuje na probleme koje Al Hazem ima kada se suoči sa ovim rivalom.

Ipak, domaćin ne bi smeo da potceni protivnika. Al Hazem je pokazao da može da osvoji bodove protiv ekipa iz lige, a Al Hilal je ove sezone već imao nekoliko utakmica u kojima je primao golove. Zato će, pored osvajanja tri boda, biti važno i da od početka nametne ritam i izbegne nepotrebne komplikacije.

Al Hilal ima dovoljno kvaliteta da kontroliše igru, stvara šanse i pritiskom natera goste na greške. Ako ponovi izdanja iz prethodnih ubedljivih pobeda, Al Hazem će teško izbeći poraz. Sve ukazuje na to da je pobeda domaćina najrealniji ishod, uz dobru mogućnost da na utakmici budu postignuta najmanje tri gola.

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