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AL AHLI ŽELI NASTAVAK SERIJE: Domaćin teško može da zaustavi razigrane goste

Olja Mrkić

19. 10. 2026. u 10:22

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Al Fejha dočekuje Al Ahli u prvenstvu Saudijske Arabije, a gosti imaju dobru priliku da nastave borbu za vrh tabele.

АЛ АХЛИ ЖЕЛИ НАСТАВАК СЕРИЈЕ: Домаћин тешко може да заустави разигране госте

FOTO: Weam Mostafa/BackpagePix Staff / PA Images / Profimedia

Razlika u kvalitetu i napadačkoj snazi ide u prilog timu iz Džede, koji bi mogao da preuzme kontrolu već u prvom poluvremenu.

Al Fejha je u prethodnih pet utakmica ostala bez pobede, uz tri remija i dva poraza. Poslednji neuspeh doživela je protiv Al Halidža (0:2), a posle devet kola ima samo jednu pobedu. Nedoslednost u igri otežava joj borbu protiv kvalitetnijih protivnika.

Al Ahli je šesti na tabeli sa 15 bodova, a u poslednjih pet mečeva ostvario je tri pobede. Posebno ubedljiv bio je trijumf od 4:0 nad Al Fatehom, dok je u gostima savladao i Al Vasl sa 3:1. Ekipa redovno stvara prilike i ima znatno opasniji napad od narednog rivala.

Na poslednjih 13 domaćih prvenstvenih utakmica Al Fejhe viđen je bar jedan gol u prvom poluvremenu, dok je Al Ahli često odlazio na pauzu s prednošću. Gosti su u poslednjih pet međusobnih susreta slavili četiri puta, uz jedan remi, što dodatno potvrđuje njihovu prednost. Ako od početka nametnu svoj ritam, imaju dobre izglede da osvoje sva tri boda.

NAŠ TIP: 2 

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