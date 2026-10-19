AL AHLI ŽELI NASTAVAK SERIJE: Domaćin teško može da zaustavi razigrane goste

Al Fejha dočekuje Al Ahli u prvenstvu Saudijske Arabije, a gosti imaju dobru priliku da nastave borbu za vrh tabele.

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Razlika u kvalitetu i napadačkoj snazi ide u prilog timu iz Džede, koji bi mogao da preuzme kontrolu već u prvom poluvremenu.

Al Fejha je u prethodnih pet utakmica ostala bez pobede, uz tri remija i dva poraza. Poslednji neuspeh doživela je protiv Al Halidža (0:2), a posle devet kola ima samo jednu pobedu. Nedoslednost u igri otežava joj borbu protiv kvalitetnijih protivnika.

Al Ahli je šesti na tabeli sa 15 bodova, a u poslednjih pet mečeva ostvario je tri pobede. Posebno ubedljiv bio je trijumf od 4:0 nad Al Fatehom, dok je u gostima savladao i Al Vasl sa 3:1. Ekipa redovno stvara prilike i ima znatno opasniji napad od narednog rivala.

Na poslednjih 13 domaćih prvenstvenih utakmica Al Fejhe viđen je bar jedan gol u prvom poluvremenu, dok je Al Ahli često odlazio na pauzu s prednošću. Gosti su u poslednjih pet međusobnih susreta slavili četiri puta, uz jedan remi, što dodatno potvrđuje njihovu prednost. Ako od početka nametnu svoj ritam, imaju dobre izglede da osvoje sva tri boda.

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