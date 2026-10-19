Protiv Spartaka za nastavak uspešnog niza!

Spartak iz Subotice dočekuje Borac 1926 u 14. kolu Prve lige Srbije, a gosti u susret ulaze sa znatno boljim učinkom u dosadašnjem delu sezone.

Foto: Printskrin Youtube/Mozzart Bet Prva liga Srbije

Utakmica se igra u ponedeljak, 19. oktobra, od 18 časova na Gradskom stadionu u Subotici.

Borac je pre ovog kola bio na drugom mestu sa 28 bodova iz 13 utakmica, dok je Spartak zauzimao 11. poziciju sa 15 bodova. Čačani su ostvarili devet pobeda i pretrpeli tri poraza, uz gol-razliku 24:17. Subotičani su upisali četiri pobede i šest poraza, a primili su 25 golova, šest više nego što su postigli.

Najveći problem domaćina je rezultatska kriza. Spartak u prethodnih pet prvenstvenih utakmica nije uspeo da ostvari pobedu, dok je niz poraza dodatno zakomplikovao njegov položaj na tabeli. Pred svojim navijačima moraće da pronađe način da prekine negativnu seriju i vrati samopouzdanje.

Borac, s druge strane, ima daleko više razloga za optimizam. Čačani su u prethodnom kolu savladali Jedinstvo rezultatom 3:1 i nastavili borbu za sam vrh tabele. Njihova napadačka produktivnost predstavljaće ozbiljan test za odbranu domaćeg tima.

Ipak, prednost na tabeli ne garantuje gostima lak posao. Spartak će pokušati da iskoristi domaći teren i zaustavi pad forme, dok Borac ima jasan motiv da osvoji nove bodove i ostane u trci za prvo mesto. Za domaćina je ovo prilika da se izvuče iz krize, a za goste ispit zrelosti u borbi za najviši plasman.

Utakmica zato nosi različit pritisak za dva tima: Spartak mora da pronađe izlaz iz rezultatske krize, dok Borac želi da potvrdi da njegovo mesto u vrhu tabele nije slučajnost.