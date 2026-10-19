DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 20. OKTOBAR: Bika očekuju problemi u karijeri, Ribe u rešavanju pravnih pitanja, a Škorpiju trzavice u porodici
SAZNAJTE šta vas u utorak, 20. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Sunce u trigonu sa severnim Mesečevim čvorom podstiče vas na razmišljanje o novim poslovnim planovima, vidovima zarade ili penziji. Merkur u kući novca u kvadratu sa vašim vladaocem Marsom donosi vam vanredne izdatke.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Merkur u napetom aspektu sa Marsom u kući privatnog života, donosi probleme sa članovima porodice i emotivnim partnerom, jer Mars upravlja i vašim partnerskim odnosima. Sukobi sa nadređenima. Zastoj u karijeri.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Trigon između Sunca i severnog Mesečevog čvora donosi vam uspeh preko putovanja, rešavanja pravnih pitanja, polaganja ispita.Vaš vladalac Merkur u šestoj kući obrazuje izazovan aspekt sa Marsom donoseći vam poslovne i zdravstvene probleme.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Severni čvor vašeg vladaoca Meseca u kući novca u trigonu sa Suncem u kući privatnosti donosi vam dobitke preko podele imovine, nasledstva, stipendije. Vanredni troškovi preko javne delatnosti ili privatnog biznisa.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Severni Mesečev čvor u sedmoj kući obrazuje trigon sa vašim vladaocem Suncem donoseći vam uspeh preko pravnih pitanja, kraćih putovanja, javne delatnosti, poslovnog ugovora. Slobodne Lavove očekuje romantičan susret.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, pravi napete aspekte sa Marsom i Jupiterom u kući prepreka i tajni, upozorava na poslovne, pravne i probleme sa strancima. Budite oprezniji sa dokumentacijom i ugovorima.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Sa Suncem u vašoj kući ličnosti u trigonu sa severnim Mesečevim čvorom u petoj kući, uspeh očekuje Vage koje se bave kreativnim zanimanjima. Vanredni izdaci ali i neočekivani dobici. Smanjite unos šećera.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Venera i Merkur u vašoj kući ličnosti pod uplivom vašeg vladaoca Marsa iz kuće karijere donosi vam probleme na poslu i sukobe sa nadređenima. Nesporazumi i trzavice sa starijim članom porodice.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Severni Mesečev čvor u kući biznisa pravi trigon sa Suncem u kući novca, donoseći vam dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade, internet trgovine, medija, intelektualnih delatnosti, kraćih putovanja, novog ugovora.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Merkur u kući novca ali i više sile pod uticajem Marsa iz kuće novca donosi vam vanredne troškove ali i neočekivane dobitke. Nesporazumi, svađe i rasprave sa ljubavnim partnerom, moguć raskid. Nesanica.
Vodolija(21. 1 - 19. 2)
Severni Mesečev čvor u vašem znaku pravi trigon sa Suncem u devetoj kući donosi vam dobitke preko putovanja, obrazovanja, ispita, rešavanja pravnih pitanja. Merkur u kući karijere pod uticajem Marsa donosi rasprave sa partnerom.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Aspekti Merkura u devetoj kući upozoravaju na probleme u inostranstvu, rešavanju pravnih pitanja, na putovanjima, ispitima. Izbegavajte sklapanje dogovora i potpisivanje važnih ugovora. Intenziviranje hroničnih zdravstvenih tegoba.
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