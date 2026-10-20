VUČIĆ NAJAVIO 1,3 MILIJARDE EVRA ZA ZDRAVSTVO: Obnova bolnica širom Srbije i povratak besplatnog zubara!

NOSILAC liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je večeras, tokom predstavljanja te liste na RTS-u, da će, ukoliko dobiju podršku građana na izborima, u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje zdravstvenih ustanova uložiti 1,3 milijarde evra, sa namerom da sve objekte završe u naredne tri i po godine.

Foto: Zoran Jovanovic

Poručio je da je cilj da svaki građanin Srbije ima jednako dostupnu zdravstvenu negu i zaštitu, a najavio je i dodatna sredstva za lečenje retkih bolesti, inovativne lekove i besplatne stomatološke usluge u domovima zdravlja.

Ulaganja u bolnice širom Srbije

Govoreći o dosadašnjim ulaganjima, Vučić je naveo da su izgrađeni novi kliničko-bolnički centri u Nišu i Beogradu, rekonstruisan i dograđen Klinički centar Vojvodine, kao i da su izgrađene i obnovljene brojne bolnice, među kojima su one u Prokuplju, Leskovcu, Vranju i Loznici.

– Uradili smo mnogo stvari, ali nismo zadovoljni. Nismo zadovoljni jer nismo došli do svakog čoveka, nismo pomogli svakom čoveku, i nismo pokazali dovoljno brige. I to će biti, za mene, najvažnija stvar u narednom periodu, da to učinimo – rekao je Vučić.

Najavio je rekonstrukciju bolnica u Smederevu, Požarevcu, Boru i Zaječaru, kao i ulaganja u zdravstvene ustanove u Valjevu, Čačku, Užicu, Novom Pazaru i drugim mestima na zapadu Srbije. Na severu zemlje planirana su ulaganja u Pančevu, Zrenjaninu, Kikindi, Subotici, Somboru i Sremskoj Mitrovici.

– Sve te bolnice ćemo da rekonstruišemo i u potpunosti uredimo i opremimo najmodernijom opremom – rekao je Vučić.

Naglasio je da je jednaka dostupnost zdravstvene zaštite jedan od prioriteta.

– Hoću da svaki čovek ima jednako dostupnu zdravstvenu negu i zaštitu, i to je za nas od prioritetnog značaja – poručio je on.

Dodatni novac za retke bolesti i inovativne lekove

Vučić je najavio da će pre kraja godine biti uloženo još šest milijardi dinara za retke bolesti, odnosno oko 52 ili 53 miliona evra, kao i dodatnih sedam milijardi dinara za inovativne lekove.

Naveo je da će ta sredstva omogućiti dostupnije lečenje retkih bolesti, uključujući Dišenovu mišićnu distrofiju, ali i uspešnije lečenje različitih vrsta karcinoma.

– Moći će ljudi u Srbiji da leče karcinom, od karcinoma dojke do karcinoma pluća, mnogo uspešnije nego do sada, jer smo platili najskuplje lekove u svetu da bi naši ljudi mogli da žive duže i da bi mogli da imaju nadu da će da prebole rak – rekao je Vučić.

Najavio je i povratak besplatnih stomatoloških usluga u domove zdravlja, navodeći da će građani ponovo moći da popravljaju i leče zube.

– Sve ćemo to da vratimo, i da ponovo imate svog zubara, da ponovo možete da lečite i decu i njihove zube, ali i naše najstarije da mogu najslobodnije da odu, a ne samo kada su im intervencije hitne i kada je potrebno nešto vanredno da se učini – rekao je Vučić.

Dodao je da su usluge koje nameravaju da vrate, prema njegovim rečima, ukinute 2006. godine.

Poziv građanima da izađu na izbore

Osvrćući se na završnicu kampanje, Vučić je zahvalio građanima na podršci i ljubavi prema Srbiji, ocenjujući da je kampanja njegove liste bila poštena, čista, fer i zasnovana na činjenicama.

– Nalazimo se na kraju jedne kampanje koju smo vodili čisto, fer, trpeći najstrašnije udarce i naše porodice i svako od nas, ali nismo uzvraćali na taj način. Na svaku njihovu uvredu, na svaku kamenicu, na svaku laž, mi smo odgovarali novim idejama, odgovarali smo pružanjem ruke. To ćemo da činimo i ubuduće – rekao je Vučić.

Pozvao je građane da izađu na izbore 25. oktobra i poručio da će lista „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, ukoliko dobije njihovo poverenje, raditi zajedno sa njima i čuvati Srbiju, njenu slobodu, suverenost i nezavisnost.

Program liste na RTS-u predstavio je zajedno sa predsednikom SNS-a Milošem Vučevićem, potpredsednicom Anom Brnabić, članom Predsedništva Sinišom Malim i studentkinjom Marijom Stanković.