JURIMO DEVETI U NIZU: Pogodili smo TIP dana osam puta zaredom, ovo je današnji predlog
Uz znatno bolji plasman na tabeli, tri uzastopne pobede i ubedljivo bolji međusobni skor, domaćin ulazi u ovaj susret za značajnom i jasnom prednošću
Naš predlog za petak, gde smo tipovali 3+ u susretu Rudeša i Rijeke, došao je tek u četvrtom minutu nadoknade, ali time je prolaz slađi.Bio je to osmi uzastopni dobitni tip dana naše redakcije.
Danas predlažemo susret finskog prvensta Inter Turku - AC Oulu
Inter Turku dočekuje ovaj meč u odličnoj formi, sa tri pobede, jednim remijem i samo jednim porazom u poslednjih pet utakmica. U tom periodu savladao je KuPS, AC Oulu i VPS istim rezultatom 1:0. Posle 27 kola zauzima prvo mesto sa 52 boda i gol-razlikom 33:18. Posebno se ističe odbrana, koja je sačuvala mrežu netaknutom na tri od poslednje četiri utakmice.
AC Oulu je u znatno lošijoj formi, sa četiri poraza u poslednjih pet mečeva. Izgubio je od HJK-a (3:4), Inter Turkua (0:1), Gnistana (1:2) i VPS-a (0:1). Jedinu pobedu u tom periodu ostvario je protiv KuPS-a rezultatom 1:0. Na poslednjem je mestu u grupi za prvaka sa 37 bodova i gol-razlikom 30:33.
Inter Turku nije izgubio nijedan od poslednjih pet međusobnih susreta sa AC Ouluom, uz četiri pobede i jedan remi. S obzirom na to da je lider na tabeli, da igra u boljoj formi i ima prednost domaćeg terena, kao i ubedljiv učinak u međusobnim duelima, Inter Turku je veliki favorit za pobedu.
TIP DANA
Inter Turku - AC Oulu 1 (1,43)
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