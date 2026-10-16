Fudbal

"Bili smo malo nervozni, ali smo im parirali": Batler kritičan nakon pobede Zvezde nad Parizom

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 10. 2026. u 23:22

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Džered Batler govorio je nakon pobede Zvezde nad Parizom.

Били смо мало нервозни, али смо им парирали: Батлер критичан након победе Звезде над Паризом

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

- Oni mogu da šutiraju sjajno trojke, ali smo im sjajno parirali. U završnici smo bili malo nervozni, prestali smo da kontrolišemo igru. Energija mora da bude nešto konstantno i tu nema pregovora. Velika stvar je što smo ostvarili četiri pobede za redom i sezona je duga, uvek sam uzbuđen.  

- Mislili su da mogu da se vrate u meč. Drago mi je što smo ostali pribrani i što smo na kraju slavili. Trudim se da se fokusiram i da slušam svoj instinkt. Naučili smo šta možemo da očekujemo od trenera i on od nas. 

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