"Bili smo malo nervozni, ali smo im parirali": Batler kritičan nakon pobede Zvezde nad Parizom
Džered Batler govorio je nakon pobede Zvezde nad Parizom.
- Oni mogu da šutiraju sjajno trojke, ali smo im sjajno parirali. U završnici smo bili malo nervozni, prestali smo da kontrolišemo igru. Energija mora da bude nešto konstantno i tu nema pregovora. Velika stvar je što smo ostvarili četiri pobede za redom i sezona je duga, uvek sam uzbuđen.
- Mislili su da mogu da se vrate u meč. Drago mi je što smo ostali pribrani i što smo na kraju slavili. Trudim se da se fokusiram i da slušam svoj instinkt. Naučili smo šta možemo da očekujemo od trenera i on od nas.
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