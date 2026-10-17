UKRAJINA je bila zatečena pojavom ruskih dronova na mlazni pogon, piše američki list „Volstrit džurnal“.

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- Ukrajini sada takođe nedostaju sredstva za odbranu od mlaznih dronova, koji mogu da lete brže i na većim visinama od prethodnih modela. Pojava takvih dronova zatekla je Ukrajinu nespremnu - navodi list, prenose RIA Novosti.

Kako ističe „Volstrit džurnal“, Ukrajini je teško da pronađe motore za presretače koji bi mogli da se suprotstave takvim bespilotnim letelicama. Istovremeno, prema navodima lista, ta zemlja bi verovatno morala da proizvodi više od 1.000 presretača nedeljno.

Ranije se savetnik Vladimira Zelenskog, stručnjak za komunikacione sisteme i radioelektronsku borbu Sergej Beskrestnov, požalio da ograničenja u radu terminala satelitske komunikacije „Starlink“ lišavaju Oružane snage Ukrajine mogućnosti da presreću ruske bespilotne letelice na mlazni pogon.

U avgustu je Beskrestnov priznao da Ukrajina zaostaje za Rusijom u „trci dronova“ i da nije uspela da stvori presretač za borbu protiv bespilotnih letelica na mlazni pogon.

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