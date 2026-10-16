Bez Obamejanga teško do prekida crne serije

Deportivo iz La Korunje dočekuje Levante u devetom kolu španske La Lige, sa ciljem da prekine seriju utakmica bez pobede.

Foto: Alain ROBERT / Sipa Press / Profimedia

Domaćin je osmi na tabeli sa deset bodova, dok se gosti nalaze u zoni ispadanja, na 18. mestu sa pet bodova.

La Korunja je u poslednjih pet utakmica zabeležila dva remija i tri poraza, uz šest postignutih i deset primljenih golova. U prvenstvu prosečno postiže 1,5 golova po meču, a prima 1,4. Odbrana je posebno zabrinjavajuća jer je kapitulirala u svih pet poslednjih susreta.

Razlog loših rezultata je evidentan - povreda udarne igle Pjer-Emerik Obamejanga. Dok je on igrao i postizao golove Korunja je osvajala bodove - dve pobede i tri remija u pet utakmica u kojima je Gabonac tresao protivničke mreže. Od njegove povrede - tri poraza i dva remija, od kojih jedan u prijateljskom susretu sa portugalskim Panafielom.

Levante takođe prolazi kroz težak period. Posle dva remija bez golova, savladao je Betis sa 5:2, ali je zatim izgubio od Barselone sa 2:4 i Viljareala sa 1:3. U poslednjih pet utakmica postigao je osam, a primio devet golova. U prvenstvu prosečno daje 1,3 gola, dok prima čak dva po utakmici.

Iako su gosti slavili u poslednja dva međusobna susreta, trenutna situacija više ide u prilog domaćinu. La Korunja ima znatno bolji bodovni učinak, dok Levante teško uspeva da zaustavi protivničke napade.

Prednost domaćeg terena i bolji položaj na tabeli daju La Korunji priliku da dođe do važne pobede i prekine negativan niz.

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