Bez Obamejanga teško do prekida crne serije
Deportivo iz La Korunje dočekuje Levante u devetom kolu španske La Lige, sa ciljem da prekine seriju utakmica bez pobede.
Domaćin je osmi na tabeli sa deset bodova, dok se gosti nalaze u zoni ispadanja, na 18. mestu sa pet bodova.
La Korunja je u poslednjih pet utakmica zabeležila dva remija i tri poraza, uz šest postignutih i deset primljenih golova. U prvenstvu prosečno postiže 1,5 golova po meču, a prima 1,4. Odbrana je posebno zabrinjavajuća jer je kapitulirala u svih pet poslednjih susreta.
Razlog loših rezultata je evidentan - povreda udarne igle Pjer-Emerik Obamejanga. Dok je on igrao i postizao golove Korunja je osvajala bodove - dve pobede i tri remija u pet utakmica u kojima je Gabonac tresao protivničke mreže. Od njegove povrede - tri poraza i dva remija, od kojih jedan u prijateljskom susretu sa portugalskim Panafielom.
Levante takođe prolazi kroz težak period. Posle dva remija bez golova, savladao je Betis sa 5:2, ali je zatim izgubio od Barselone sa 2:4 i Viljareala sa 1:3. U poslednjih pet utakmica postigao je osam, a primio devet golova. U prvenstvu prosečno daje 1,3 gola, dok prima čak dva po utakmici.
Iako su gosti slavili u poslednja dva međusobna susreta, trenutna situacija više ide u prilog domaćinu. La Korunja ima znatno bolji bodovni učinak, dok Levante teško uspeva da zaustavi protivničke napade.
Prednost domaćeg terena i bolji položaj na tabeli daju La Korunji priliku da dođe do važne pobede i prekine negativan niz.
NAŠ TIP: 1 (kvota 2,10)
Preporučujemo
SPEKTAKL U ŠPANIJI! U ovom meču odbrane ne postoje
15. 10. 2026. u 11:36
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
15. 10. 2026. u 11:30
Tip predlaže Evroligu
15. 10. 2026. u 11:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Sjajne vesti za Crvenu zvezdu! Ibon Navaro dobio neočekivano "pojačanje"
Crveno-beli imaju još jedan razlog za slavlje nakon pobede nad Asvelom
14. 10. 2026. u 22:28
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)