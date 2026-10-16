NEMA DVOJKE NA "BENITO STIRPEU"

Frozinone dočekuje Sasuolo u sedmom kolu Serije A, sa dva boda više od predstojećeg rivala.

Foto: Luca Diliberto/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je deveti na tabeli sa deset bodova, dok gosti zauzimaju deseto mesto sa osam, pa bi pobeda mogla da donese značajan napredak.

Frozinone je u poslednjih pet utakmica zabeležio tri pobede, remi i poraz. Postigao je osam, a primio sedam golova. U prvenstvu ima prosek od 1,5 postignutih i 1,2 primljena gola po utakmici. Iako je u poslednjem nastupu izgubio od Napolija sa 0:3, prethodno je vezao dve pobede u prvenstvu.

Sasuolo je u istom periodu ostvario jednu pobedu, dva remija i dva poraza. Postigao je osam i primio isto toliko golova, a posebno se izdvaja trijumf nad Juventusom od 3:2. Ipak, odbrana nije bila dovoljno sigurna, pošto je primila bar jedan gol u svih pet poslednjih utakmica.

Gosti u prvenstvu prosečno postižu 1,7 golova po meču, ali isto toliko i primaju. Frozinone je nešto stabilniji u defanzivi, a uz prednost domaćeg terena ima razloga da se nada pozitivnom ishodu.

Poslednjih pet međusobnih susreta donelo je po dve pobede oba tima i jedan remi. U poslednjem duelu, u septembru 2026. godine, rezultat je bio 1:1 posle 90 minuta, a Sasuolo je potom slavio na penale.

Imajući u vidu bolji plasman Frozinonea i nešto sigurniju odbranu, domaćin bi trebalo da izbegne poraz.

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