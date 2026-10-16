NEMA DVOJKE NA "BENITO STIRPEU"
Frozinone dočekuje Sasuolo u sedmom kolu Serije A, sa dva boda više od predstojećeg rivala.
Domaćin je deveti na tabeli sa deset bodova, dok gosti zauzimaju deseto mesto sa osam, pa bi pobeda mogla da donese značajan napredak.
Frozinone je u poslednjih pet utakmica zabeležio tri pobede, remi i poraz. Postigao je osam, a primio sedam golova. U prvenstvu ima prosek od 1,5 postignutih i 1,2 primljena gola po utakmici. Iako je u poslednjem nastupu izgubio od Napolija sa 0:3, prethodno je vezao dve pobede u prvenstvu.
Sasuolo je u istom periodu ostvario jednu pobedu, dva remija i dva poraza. Postigao je osam i primio isto toliko golova, a posebno se izdvaja trijumf nad Juventusom od 3:2. Ipak, odbrana nije bila dovoljno sigurna, pošto je primila bar jedan gol u svih pet poslednjih utakmica.
Gosti u prvenstvu prosečno postižu 1,7 golova po meču, ali isto toliko i primaju. Frozinone je nešto stabilniji u defanzivi, a uz prednost domaćeg terena ima razloga da se nada pozitivnom ishodu.
Poslednjih pet međusobnih susreta donelo je po dve pobede oba tima i jedan remi. U poslednjem duelu, u septembru 2026. godine, rezultat je bio 1:1 posle 90 minuta, a Sasuolo je potom slavio na penale.
Imajući u vidu bolji plasman Frozinonea i nešto sigurniju odbranu, domaćin bi trebalo da izbegne poraz.
NAŠ TIP: 1X (kvota 1,44)
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