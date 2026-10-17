Politika

"NIKADA VAS NEĆEMO IZNEVERITI ZBOG KOSOVA!“ Fico poslao jasnu poruku Srbiji, pa otkrio zašto podržava Vučića

V.N.

17. 10. 2026. u 07:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SLOVAČKI premijer Robert Fico uputio je sa Velikog skupa Ujedinjene Srbije u Novom Sadu poruku da njegova zemlja neće promeniti stav o teritorijalnom integritetu Srbije. Govoreći na srpskom jeziku, istakao je da Slovačka ostaje iskren prijatelj Srbije, a posebno je izdvojio prijateljstvo sa Aleksandrom Vučićem i pravo država da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti.

НИКАДА ВАС НЕЋЕМО ИЗНЕВЕРИТИ ЗБОГ КОСОВА!“ Фицо послао јасну поруку Србији, па открио зашто подржава Вучића

Foto: SNS

Slovački premijer Robert Fico održao je govor na srpskom jeziku pred okupljenim građanima na Velikom skupu Ujedinjene Srbije u Novom Sadu, a jedna od najvažnijih poruka njegovog obraćanja odnosila se na Kosovo i Metohiju.

Fico je nedvosmisleno potvrdio da Slovačka ostaje pri svom stavu o teritorijalnom integritetu Srbije.

„Ponavljam, nikada vas nećemo izneveriti!“

– Slovačka će nastaviti da poštuje teritorijalni integritet Srbije. Ponoviću, kada je reč o Kosovu i Metohiji, nikada vas nećemo izneveriti – rekao je Fico.

On je naglasio da Srbija može da računa na Slovačku i u okolnostima međunarodnih pritisaka.

– U meni i Slovačkoj Aleksandar i Srbija uvek će imati iskrenog prijatelja na kojeg nikakvi pritisci ne mogu da utiču – poručio je.

Slovačka je jedna od članica Evropske unije koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova, a Fico je svojim obraćanjem potvrdio kontinuitet takve politike.

„Vučić je lider sa kičmom, ne dozvoljava da Srbijom upravljaju drugi!“

Slovački premijer govorio je i o značaju samostalnog odlučivanja, ocenjujući da državno rukovodstvo mora biti spremno da odbije zahteve drugih kada oni nisu u skladu sa nacionalnim interesima.

– Treba biti pravi lider, lider sa kičmom. Zarad interesa sopstvene zemlje znati reći ne kada drugi traže da mislimo i radimo isto – rekao je.

Potom je objasnio zašto podržava Vučića.

– Zato podržavam Aleksandra. On ne da da Srbijom upravlja neko iz sveta, ma koliko bio moćan. On brani suverenost Srbije da pravi sopstvene izbore. Suverenost nema cenu – poručio je Fico.

On je dodao da Srbija i Slovačka dele slične vrednosti kada je reč o državnoj samostalnosti.

„Čuvajte mir, čuvajte stabilnost!“

Govoreći o budućnosti Srbije, slovački premijer pozvao je građane da imaju u vidu složene međunarodne okolnosti.

– Čuvajte mir, čuvajte stabilnost, čuvajte i napredak koji imate. Suviše su teška vremena da biste birali neizvesnost – rekao je.

Fico je zahvalio Srbiji i zbog odnosa prema slovačkoj nacionalnoj zajednici u Vojvodini, a posebno je pomenuo podršku izgradnji Slovačke kuće.

Govor je završio pozdravima Srbiji, Slovačkoj i prijateljstvu dva naroda.

– Živela Slovačka! Živela Srbija! Živelo naše prijateljstvo! – poručio je Fico.

(Alo)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: Istina je, pala sam, ali...
Svet

0 0

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: "Istina je, pala sam, ali..."

NOVA portparolka Bele kuće Kejti Zaharija priznala je da je pala na pravosudnom ispitu, a pitanja o njenim pravnim kvalifikacijama se gomilaju. U neobično kritičnom intervjuu u četvrtak, voditelj Foks njuza, Šon Heniti, pitao je Zahariju da li je položila pravosudni ispit. Odgovorila je da nije, a nakon dodatnih pitanja priznala je da ga nije pokušala ponovo polagati.

16. 10. 2026. u 14:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP OŠTRO: Sa Putinom je lakše sarađivati nego sa Zelenskim

TRAMP OŠTRO: "Sa Putinom je lakše sarađivati nego sa Zelenskim"