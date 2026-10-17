"NIKADA VAS NEĆEMO IZNEVERITI ZBOG KOSOVA!“ Fico poslao jasnu poruku Srbiji, pa otkrio zašto podržava Vučića
SLOVAČKI premijer Robert Fico uputio je sa Velikog skupa Ujedinjene Srbije u Novom Sadu poruku da njegova zemlja neće promeniti stav o teritorijalnom integritetu Srbije. Govoreći na srpskom jeziku, istakao je da Slovačka ostaje iskren prijatelj Srbije, a posebno je izdvojio prijateljstvo sa Aleksandrom Vučićem i pravo država da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti.
Slovački premijer Robert Fico održao je govor na srpskom jeziku pred okupljenim građanima na Velikom skupu Ujedinjene Srbije u Novom Sadu, a jedna od najvažnijih poruka njegovog obraćanja odnosila se na Kosovo i Metohiju.
Fico je nedvosmisleno potvrdio da Slovačka ostaje pri svom stavu o teritorijalnom integritetu Srbije.
„Ponavljam, nikada vas nećemo izneveriti!“
– Slovačka će nastaviti da poštuje teritorijalni integritet Srbije. Ponoviću, kada je reč o Kosovu i Metohiji, nikada vas nećemo izneveriti – rekao je Fico.
On je naglasio da Srbija može da računa na Slovačku i u okolnostima međunarodnih pritisaka.
– U meni i Slovačkoj Aleksandar i Srbija uvek će imati iskrenog prijatelja na kojeg nikakvi pritisci ne mogu da utiču – poručio je.
Slovačka je jedna od članica Evropske unije koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova, a Fico je svojim obraćanjem potvrdio kontinuitet takve politike.
„Vučić je lider sa kičmom, ne dozvoljava da Srbijom upravljaju drugi!“
Slovački premijer govorio je i o značaju samostalnog odlučivanja, ocenjujući da državno rukovodstvo mora biti spremno da odbije zahteve drugih kada oni nisu u skladu sa nacionalnim interesima.
– Treba biti pravi lider, lider sa kičmom. Zarad interesa sopstvene zemlje znati reći ne kada drugi traže da mislimo i radimo isto – rekao je.
Potom je objasnio zašto podržava Vučića.
– Zato podržavam Aleksandra. On ne da da Srbijom upravlja neko iz sveta, ma koliko bio moćan. On brani suverenost Srbije da pravi sopstvene izbore. Suverenost nema cenu – poručio je Fico.
On je dodao da Srbija i Slovačka dele slične vrednosti kada je reč o državnoj samostalnosti.
„Čuvajte mir, čuvajte stabilnost!“
Govoreći o budućnosti Srbije, slovački premijer pozvao je građane da imaju u vidu složene međunarodne okolnosti.
– Čuvajte mir, čuvajte stabilnost, čuvajte i napredak koji imate. Suviše su teška vremena da biste birali neizvesnost – rekao je.
Fico je zahvalio Srbiji i zbog odnosa prema slovačkoj nacionalnoj zajednici u Vojvodini, a posebno je pomenuo podršku izgradnji Slovačke kuće.
Govor je završio pozdravima Srbiji, Slovačkoj i prijateljstvu dva naroda.
– Živela Slovačka! Živela Srbija! Živelo naše prijateljstvo! – poručio je Fico.
(Alo)
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